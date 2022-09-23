"В пять раз меньше, чем у ВС РФ": Зеленский оценил ежедневные потери ВСУ на фронте

По словам президента, Генштаб решил не раскрывать точные потери украинских военных, потому что нужно быть очень осторожными с цифрами.

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Вооруженные силы Украины ежедневно теряют около 50 бойцов на фронте. Однако с начала полномасштабного вторжения России количество погибших украинских военных в пять раз меньше, чем у ВС РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Ouest-France.

Глава государства отметил, что эти цифры оценочные и не включают жертвы среди гражданского населения.

"Но это не точные цифры, потому что мы не знаем, сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории. Погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских", — сказал он.

Зеленский также объяснил, почему Генштаб ВСУ решил не раскрывать точное количество потерь среди украинских бойцов в войне с Россией. По его словам, нужно быть осторожными с цифрами.

"С цифрами нужно быть очень осторожным, потому что речь идет о человеческих жизнях", — добавил президент.

Отметим, что по данным Генштаба, по состоянию на 23 сентября в войне против Украины погибли более 56 тысяч российских военных.

Напомним, 21 сентября Минобороны РФ заявляло, что в Украине погибли 5 937 российских военных. В то же время только в открытых источниках известны имена 6 476 погибших.

23 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что более 9 тысяч украинских солдат погибли в ходе полномасштабной войны с Россией. Она также заверила, что информация о якобы сотнях тысяч погибших украинских бойцов является ложью.

22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что в боях с российской армией погибли почти 9 тысяч украинских бойцов, а самым тяжелым месяцем был май, когда в день могли погибать до 100 военных.