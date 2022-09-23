"Уп'ятеро менше, ніж у ЗС РФ": Зеленський оцінив щоденні втрати ЗСУ на фронті

За словами президента, Генштаб вирішив не розкривати точних втрат українських військових, бо треба бути дуже обережними з цифрами.

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Збройні сили України щодня втрачають близько 50 бійців на фронті. Проте з початку повномасштабного вторгнення Росії кількість загиблих українських військових уп'ятеро менша, ніж у ЗС РФ. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Ouest-France.

Глава держави зазначив, що ці цифри є оціночними та не включають жертв серед цивільного населення.

"Але це не точні цифри, тому що ми не знаємо, скільки солдатів і цивільних осіб залишається на цій території. Загинуло вп'ятеро менше українських воїнів, ніж російських", — сказав він.

Зеленський також пояснив, чому Генштаб ЗСУ вирішив не розкривати точну кількість втрат серед українських бійців у війні з Росією. За його словами, треба бути обережними з цифрами.

"Із цифрами треба бути дуже обережним, тому що йдеться про людські життя", — додав президент.

Зазначимо, що, за даними Генштабу, станом на 23 вересня у війні проти України загинуло понад 56 тисяч російських військових.

Нагадаємо, 21 вересня Міноборони РФ заявляло, що в Україні загинуло 5 937 російських військових. Водночас лише у відкритих джерелах відомі імена 6476 загиблих.

23 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що понад 9 тисяч українських солдатів загинули під час повномасштабної війни з Росією. Вона також запевнила, що інформація про нібито сотні тисяч загиблих українських бійців є брехнею.

22 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що в боях із російською армією загинули майже 9 тисяч українських бійців, а найважчим місяцем був травень, коли за день могли гинути до 100 військових.