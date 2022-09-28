Украинская авиация 5 раз ударила по оккупантам: уничтожено 78 единиц техники, — ОК "Юг"

Также сообщается, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 2️5️0️ огневых задач, атаковав контрольно-наблюдательный пункт и вражеский склад с боеприпасами.

Related video

Оперативное командование "Юг" сообщило, что 27 сентября российские оккупанты составом танкового взвода попытались атаковать в направлении Чкалово – Безымянное. Однако один танк подорвался на мине, а еще два отступили. Об этом сообщила пресс-служба командования в Facebook.

"Истребителем Су-35 выпущена ракета Х-31 по Березнеговатому, в Николаевской области. Силами противовоздушной обороны вражеский снаряд уничтожен в воздухе", — сказано в сообщении.

Также в сообщении сказано, что вчера россияне нанесли удар по Одесской области. Два истребителя Су-35 со стороны Черного моря выпустили 2 ракеты Х-59. К счастью, их еще в воздухе уничтожило ПВО.

Однако, как сказано, россияне постарались нанести аналогичный удар по Кривому Рогу. Из оккупированного Мелитополя вражеский истребитель выпустил еще одну ракету Х-59. Ее также в воздухе сбило ПВО.

"Нашей авиацией по врагу нанесены удары. А подразделениями противовоздушной обороны уничтожен беспилотный разведчик типа "Орлан-10" в Херсонском районе, а впоследствии в Баштанском районе Николаевщины сбит вражеский штурмовик Су-25", — сказано в сообщении.

Также пресс-служба командования сообщила, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ поразили контрольно-наблюдательный пункт оккупантов и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области. Всего было исполнено 250 огневых задач. Так, в результате деятельности ВСУ на юге россияне потеряли 27 сентября 78 единиц техники и 58 единиц живой силы.

Кроме того, россияне уменьшили свою группировку кораблей в Черном море в два раза. Всего оставили 6 единиц, среди которых 3 – это надводные судна с 24 ракетами "Калибр" на борту.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ обстреляли Харьков ракетами из ЗРК С-300. После прилета снарядов из Белгородской области в городе нарушена связь с линией вызова экстренной помощи. В Холодногорском районе россияне повредили инфраструктурный объект.

Еще напомним, что россияне из-за мобилизации платят по 25 тысяч фунтов за место в чартере. Из-за угрозы призыва и отправки в Украину граждане готовы отдавать любые деньги, арендуя даже восьмиместные самолеты.

Также сообщалось, что из-за ослабевания режима главы Кремля командование ВС РФ может не выполнить приказ о запуске тактического ядерного оружия в сторону соседней страны.