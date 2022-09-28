Українська авіація 5 разів ударила по окупантах: знищено 78 одиниць техніки, — ОК "Південь"

Також повідомляється, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 2️5️0️ вогневих завдань, атакувавши контрольно-спостережний пункт та ворожий склад із боєприпасами.

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Оперативне командування "Південь" повідомило, що 27 вересня російські окупанти складом танкового взводу спробували атакувати у напрямку Чкалово – Безіменне. Однак один танк підірвався на міні, а ще два відступили. Про це повідомила пресслужба командування у Facebook.

"Винищувачем Су-35 випущено ракету Х-31 по Березнегуватому, що на Миколаївщині. Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі", — сказано в повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що вчора росіяни завдали удару по Одеській області. Два винищувачі Су-35 з боку Чорного моря випустили 2 ракети Х-59. На щастя, їх ще у повітрі знищило ППО.

Однак, як сказано, росіяни постаралися завдати аналогічного удару по Кривому Розі. З окупованого Мелітополя ворожий винищувач випустив ще одну ракету Х-59. Її також у повітрі збило ППО.

"Нашою авіацією по ворогові завдано ударів. А підрозділами протиповітряної оборони знищено безпілотного розвідника типу "Орлан-10" у Херсонському районі, а згодом у Баштанському районі Миколаївщини збито ворожий штурмовик Су-25", — сказано в повідомленні.

Також пресслужба командування повідомила, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вразили контрольно-спостережний пункт окупантів та склад із боєприпасами у Бериславському районі Херсонської області. Усього було виконано 250 вогневих завдань. Так, внаслідок діяльності ЗСУ на півдні росіяни втратили 27 вересня 78 одиниць техніки та 58 одиниць живої сили.

Крім того, росіяни зменшили своє угруповання кораблів у Чорному морі вдвічі. Усього залишили 6 одиниць, серед яких 3 – це надводні судна із 24 ракетами "Калібр" на борту.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ обстріляли Харків ракетами із ЗРК С-300. Після прильоту снарядів із Білгородської області у місті порушено зв'язок із лінією виклику екстреної допомоги. У Холодногірському районі росіяни зашкодили інфраструктурному об'єкту.

Ще нагадаємо, що росіяни через мобілізацію платять по 25 тисяч фунтів за місце у чартері. Через загрозу призову та відправку в Україну громадяни готові віддавати будь-які гроші, орендуючи навіть восьмимісні літаки.

Також повідомлялося, що через послаблення режиму глави Кремля командування ЗС РФ може не виконати наказу про запуск тактичної ядерної зброї у бік сусідньої країни.