ВСУ приближаются к Лиману, освобождая населенные пункты поблизости, – ISW

Американские эксперты проанализировали, какие населенные пункты удалось деоккупировать за последние дни. Также они подчеркивают, что украинская армия успешно отрезает логистические пути россиян.

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Вооруженные силы Украины добились успехов на окраинах Лимана в Донецкой области и укрепляют свои позиции на восточном берегу реки Оскол. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

27 сентября украинские войска провели операции по укреплению своих позиций на восточном берегу реки Оскол к северу от Купянска Харьковской области.

Вчера глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона сообщил, что украинские военные поселок Купянск-Узловой, имевший стратегическое значение для ВС РФ. Населенный пункт является одним из из крупнейших железнодорожных узлов в Харьковской области.

"Купянск-Узловой –– это одна из самых крупных железнодорожных логистических развязок на территории Харьковской области. Враг ее сильно оборонял и удерживал. Благодаря успешной военной операции, вооруженные силы [Украины] ее отбили и полностью контролируют", –– прокомментировал региональный политик.

В настоящее время украинские бойцы продолжают наступление в сторону села Таволжанка, которое расположено в 18 км на северо-восток от Купянска-Узлового на восточном берегу реки Оскол. Как сообщается, они закрепили свои позиции северо-западнее населенного пункта.

Также вчера стало известно, что ВСУ освободили село Пески-Радьковские в Харьковской области, однако зачистка населенного пункта все еще продолжается. Позже появилась информация о деоккупации села Редкодуб в Лиманском районе. Предположительно украинские силы также могли отбить село Катериновку и укрепили свои позиции в селе Новое в Лиманском районе.

Местные чиновники в свою очередь заявили, что могут свободно передвигаться между Лозовым и Рубцами, что также свидетельствует о том, что украинские силы обезопасили некоторые позиции северо-западнее Лимана.

ВСУ блокируют логистику россиян

По информации американских аналитиков, артиллерия ВСУ успешно блокирует последний логистический путь россиян к Лиману, который проходит через Сватово-Макеевку-Терны на север от города.

Украинские военные наносят удары по российским наземным коммуникациям, срывая усилия России по строительству баржевых переходов.

В то же время, российская армия продолжает вести наступательные операции в районе Бахмута и к западу от Донецка, однако безуспешно.

Напомним, утром 28 сентября ВС РФ обстреляли школу с детьми и людьми с инвалидностью в Николаевке Донецкой области. В учебном заведении было обустроено укрытие для местных жителей. В момент обстрела там пряталось двенадцать человек.