ЗСУ наближаються до Лимана, звільняючи населені пункти поблизу — ISW

Американські експерти проаналізували, які населені пункти вдалося деокупувати за останні дні. Також вони наголошують, що українська армія успішно відрізає логістичні шляхи росіян.

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Збройні сили України досягли успіхів на околицях Лимана в Донецькій області й зміцнюють свої позиції на східному березі річки Оскіл. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

27 вересня українські війська провели операції зі зміцнення своїх позицій на східному березі річки Оскіл на північ від Куп'янська Харківської області.

Учора голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону повідомив, що українські військові звільними селище Куп'янськ-Вузлове, яке мало стратегічне значення для ЗС РФ. Населений пункт є одним із найбільших залізничних вузлів у Харківській області.

"Куп'янськ-Вузловий — це одна з найбільших залізничних логістичних розв'язок на території Харківської області. Ворог її сильно обороняв і утримував. Завдяки успішній військовій операції збройні сили [України] її відбили та повністю контролюють", — прокоментував регіональний політик.

Наразі українські бійці продовжують наступ у бік села Тавільжанка, яке розташоване за 18 км на північний схід від Куп'янська-Вузлового на східному березі річки Оскіл. Як повідомляється, вони закріпили свої позиції на північний захід від населеного пункту.

Також учора стало відомо, що ЗСУ звільнили село Піски-Радьківські в Харківській області, проте зачистка населеного пункту все ще продовжується. Пізніше з'явилася інформація про деокупацію села Рідкодуб у Лиманському районі. Ймовірно, українські сили також могли відбити село Катеринівку та зміцнили свої позиції в селі Нове в Лиманському районі.

Місцеві чиновники, зі свого боку, заявили, що можуть вільно пересуватися між Лозовим і Рубцями, що також свідчить про те, що українські сили убезпечили деякі позиції на північний захід від Лимана.

ЗСУ блокують логістику росіян

За інформацією американських аналітиків, артилерія ЗСУ успішно блокує останній логістичний шлях росіян до Лимана, який проходить через Сватове-Макіївку-Терни на північ від міста.

Українські військові завдають ударів по російських наземних комунікаціях, зриваючи зусилля Росії щодо будівництва баржових переходів.

Водночас російська армія продовжує вести наступальні операції в районі Бахмута та на захід від Донецька, проте безуспішно.

Нагадаємо, вранці 28 вересня ЗС РФ обстріляла школу з дітьми та людьми з інвалідністю в Миколаївці Донецької області. У навчальному закладі було облаштовано укриття для місцевих мешканців. У момент обстрілу там ховалося дванадцять людей.