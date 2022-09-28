Готовят ПВО и ВВC: в Беларуси начали внезапную проверку воинской части под Минском

Белорусы собираются восстановить боевые навыки, снять с хранения военную и спецтехнику и проверить ее боеготовность. Беларусь также ждет поезда с российской техникой.

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Белорусские военные начали внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности воинской части 06752 в поселке Мачулищи под Минском. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Проверка пройдет 1 месяц в соответствии с планом подготовки военно-воздушных сил и войск ПВО, заметили в ведомстве.

[ + – ] Воинская часть 06752 расположена в поселке Мачулищи под Минском

Военные отработают ряд вопросов, основными станут призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности.

Министерство рассказало о рабочей встрече 28 сентября в Москве представителей департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси и Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

Во время встречи обсуждались вопросы белорусско-российского взаимодействия в военной сфере. Чиновники обменивались опытом военного сотрудничества со странами Африки, Азии, Центральной и Южной Америки.

Войсковая часть 06752 — эксплуатант аэродрома Мачулищи, уточняет Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.

Напомним, что в Беларуси сейчас проверяют железнодорожную инфраструктуру, чтобы принять воинские эшелоны из РФ. Ремонтируются погрузочно-выгрузочные платформы и готовятся автоподходы на работающих станциях.

Еще 26 сентября глава белорусского МИД Владимир Макей заявил о нежелании размещать базы россиян в стране. Москва может разместить военные объекты в Смоленской области.

По данным Центра национального сопротивления, российские наемники могут осуществить провокации на границе Украины и Беларуси. Для этого в Минск прибыли почти 130 наемников ЧВК "Лига".