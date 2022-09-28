Готують ППО та ВПС: у Білорусі розпочали раптову перевірку військової частини під Мінськом

Білоруси збираються відновити бойові навички, зняти зі зберігання військову та спецтехніку та перевірити її боєздатність. Білорусь також чекає на потяги з російською технікою.

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Білоруські військові розпочали раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752 у селищі Мачулищі під Мінськом. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Перевірка пройде 1 місяць відповідно до плану підготовки військово-повітряних сил та військ ППО, зазначили у відомстві.

[ + – ] Військова частина 06752 розташована у селищі Мачулищі під Мінськом

Військові відпрацюють низку питань, основними стануть призов та відновлення навичок військовозобов'язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєздатності.

Міністерство розповіло про робочу зустріч 28 вересня у Москві представників департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі та Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ.

Під час зустрічі обговорили питання білорусько-російської взаємодії у військовій сфері. Чиновники обмінювалися досвідом військової співпраці з країнами Африки, Азії, Центральної та Південної Америки.

Військова частина 06752 — експлуатант аеродрому Мачулищі, уточнює Міністерство транспорту та комунікацій Білорусі.

Нагадаємо, що в Білорусі зараз перевіряють залізничну інфраструктуру, щоб прийняти військові ешелони з РФ. Ремонтуються вантажно-розвантажувальні платформи та готуються автопідходи на працюючих станціях.

Ще 26 вересня глава білоруського МЗС Володимир Макей заявив про небажання розміщувати бази росіян у країні. Москва може розмістити військові об'єкти у Смоленській області.

За даними Центру національного спротиву, російські найманці можуть здійснити провокації на кордоні України та Білорусі. Для цього до Мінська прибули майже 130 найманців ПВК "Ліга".