Готують ППО та ВПС: у Білорусі розпочали раптову перевірку військової частини під Мінськом
Білоруси збираються відновити бойові навички, зняти зі зберігання військову та спецтехніку та перевірити її боєздатність. Білорусь також чекає на потяги з російською технікою.
Білоруські військові розпочали раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752 у селищі Мачулищі під Мінськом. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Перевірка пройде 1 місяць відповідно до плану підготовки військово-повітряних сил та військ ППО, зазначили у відомстві.
Військові відпрацюють низку питань, основними стануть призов та відновлення навичок військовозобов'язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєздатності.
Міністерство розповіло про робочу зустріч 28 вересня у Москві представників департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі та Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ.
Під час зустрічі обговорили питання білорусько-російської взаємодії у військовій сфері. Чиновники обмінювалися досвідом військової співпраці з країнами Африки, Азії, Центральної та Південної Америки.
Військова частина 06752 — експлуатант аеродрому Мачулищі, уточнює Міністерство транспорту та комунікацій Білорусі.
Нагадаємо, що в Білорусі зараз перевіряють залізничну інфраструктуру, щоб прийняти військові ешелони з РФ. Ремонтуються вантажно-розвантажувальні платформи та готуються автопідходи на працюючих станціях.
Ще 26 вересня глава білоруського МЗС Володимир Макей заявив про небажання розміщувати бази росіян у країні. Москва може розмістити військові об'єкти у Смоленській області.
За даними Центру національного спротиву, російські найманці можуть здійснити провокації на кордоні України та Білорусі. Для цього до Мінська прибули майже 130 найманців ПВК "Ліга".