Дайте крылья пилотам ударных MQ-9 Reaper

По мере постепенного вывода MQ-9 из эксплуатации в ближайшие годы ВВС США должны обратить свой взор внутрь самих себя и воспользоваться преимуществами уже имеющихся у них квалифицированных специалистов. Для успеха будущего боевого флота ВВС потребуется разносторонний опыт более широкого круга военнослужащих и рядового состава авиации.

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Представьте себе лейтенанта 1-го ранга с 3,5 годами службы, который налетал более 1500 боевых часов, выполнил множество ударов кинетическим оружием "воздух-земля", поддерживал силы специальных операций и регулярную армию, а также поддерживал инновации и позитивные изменения в своем кругу. Теперь, когда его самолет должны вывести из эксплуатации в течение следующего десятилетия, лейтенанту совершенно непонятно, куда идти и что делать. С таким неопределенным будущим сталкиваются пилоты MQ-9.

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Вот уже 16 лет ВВС США сетуют на нехватку пилотов. В последних отчетах отмечается, что ВВС не хватает 1650 пилотов, причем 1100 из них – пилоты истребителей. При этом у ведомства нет планов, что делать с более чем 2000 высококвалифицированных дистанционных пилотов, уволенных в связи с переходом на все более автономные беспилотные воздушные суда. Разумное управление человеческими ресурсами может решить обе эти проблемы, позволив людям, которые в настоящее время управляют платформами вроде MQ-9, сесть в кабины других пилотируемых самолетов.

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В ВВС есть строгая система классификации персонала, который состоит из пилотов, пилотов дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, офицеров боевых систем и командиров воздушных боев. С момента создания в 2010 году карьерного направления 18X для дистанционных пилотов эти вакансии были полностью отделены от направления обычных пилотов. Первоначально это было разумным ответом на острую нехватку персонала для беспилотных самолетов. Но теперь, когда потребности ВВС меняются, необходима более гибкая модель.

Сегодня единственная доступная возможность для дистанционных пилотов получить должности в пилотируемых экипажах – это начать процесс с нуля, пройдя традиционную подготовку пилотов по программе бакалавриата. ВВС должны создать программу перехода, которая позволит дистанционным пилотам летать на любом самолете флота. Принятие модели, основанной на летном мастерстве пилотов MQ-9, с индивидуальным обучением позволит сэкономить время, деньги и усилия. Таким образом, реформирование системы подготовки офицеров и рядовых авиаторов может помочь сохранить опыт боевой авиации, необходимый для стратегической конкуренции.

[ + – ] Ударный БПЛА MQ-9 Reaper

Для справки

Автономные воздушные суда с ИИ уже на подходе. ВВС упорно стремились к созданию этих новых систем вооружений, чтобы сохранить свое глобальное преимущество, при этом предпочитая отказаться от дистанционно пилотируемых самолетов нового поколения и сразу перейти к автономным системам. Искусственный интеллект и автономность имеют решающее значение для создания новый концепций систем и планов ВВС по приобретению вооружения. Это уже видно на примере программы Loyal Wingman, платформы Next Generation Air Dominance, усовершенствованной системы управления боем (Advanced Battle Management System) и недавно объявленной программы Low Collateral Effects Interceptor.

Между тем, дистанционно пилотируемые авиационные платформы службы должны быть сняты с вооружения в течение десятилетия. Пилоты MQ-9 и операторы датчиков могут сыграть свою роль в наблюдении за разработкой и использованием новых автономных платформ по мере их появления, но для этого, скорее всего, потребуется лишь небольшая часть существующих кадров.

Как отметил пилот и аналитик Алекс Бигальски в статье для War on the Rocks, рост автоматизации и искусственного интеллекта, "скорее всего, снизит требования к количеству удаленных пилотов". Для одного из крупнейших сообществ опытных, тактически мыслящих боевых пилотов ВВС будущее становится бесперспективным.

Человеческий капитал

ВВС приложили немало усилий, чтобы переосмыслить процесс подготовки пилотов, при этом упуская из виду потенциал существующего кадровом состава. При запуске эксперимента Pilot Training Next, предназначенного для быстрого выпуска пилотов с пилотируемым экипажем посредством индивидуального обучения, ВВС не провели специальных испытаний для изучения того, как дистанционные пилоты и офицеры боевых систем могут перейти к полетам на самолетах с экипажем. Несмотря на то, что первоначальная подготовка каждого дистанционного пилота проходила на пилотируемом одномоторном самолете, ВВС избегали любых попыток пополнить недостающий штат пилотов дистанционными пилотами.

К сожалению, это неудивительно. Многие пилоты давно питают презрение к дистанционно пилотируемым самолетам и их операторам. Отчасти это связано с тем, что ВВС, как известно, не лучшим образом относятся к своим пилотам. В течение многих лет пилотов буквально выдергивали из уютных кабин, заставляя выполнять задания на дистанционно управляемых самолетах на некоторых наименее благоприятных базах в континентальной части США. Это отрицательно сказалось на численности кадров пилотируемой авиации. Что еще хуже, ВВС значительно снизили требования к подготовке своих дистанционных пилотов, чтобы сократить расходы и смягчить потерю пилотов обычных самолетов.

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Тем временем пилоты, назначенные для полетов на MQ-1 и MQ-9, выполняли точно такую же работу, как и их коллеги-дистанционные пилоты, хотя время их подготовки было намного больше, а срок службы длиннее почти в два раза. Совокупность этих факторов привела к тому, что некоторые из тех же офицеров-пилотов, которым было поручено руководить дистанционными пилотами, стали относиться к ним неблагоприятно.

Кроме того, у ВВС не лучший послужной список, когда речь идет об адаптивном обучении, помогающем офицерам переходить из одной области специализации в другую, тесно с ней связанную. Как утверждает Майк Бирнс, ВВС "удивительно плохо распознают общий опыт и взаимозаменяемые навыки". В особенности это касается офицерских должностей, что особенно иронично, учитывая приверженность ВВС концепции многофункциональных летчиков.

Pilot Training Next – шестимесячная программа с упором на обучение с использованием симуляторов виртуальной реальности, может подготовить людей без какого-либо опыта пилотирования к управлению самыми технологически продвинутыми истребителями, бомбардировщиками и транспортными самолетами. Несомненно, что несколько уже обученных, опытных, имеющих квалификацию для полетов по приборам дистанционных пилотов также могут это сделать.

Кроме того, ведомство должно рассмотреть возможность возрождения ныне не существующей профессии офицера многодоменной войны (Multi-Domain Warfare Officer) с учетом потребностей пилотов MQ-9. Превращение всех пилотов в экспертов по многодоменным операциям заманчиво, но нереалистично. Специальная группа офицеров, находящихся в авангарде объединенных многодоменных операций, будет служить объединенным силам гораздо эффективнее. При определенной дополнительной подготовке пилоты MQ-9 могли бы внести значительный вклад в многодоменные операции. Эти пилоты займут критически важные должности и расширят возможности центров воздушных операций и совместных многодоменных оперативных групп по всему миру.

Одним из препятствий пока что остается отсутствие возможностей для обучения. Но даже если эта ситуация не изменится еще 8-10 лет, ВВС могут применить поэтапный переход, чтобы не перегружать учебные программы по конкретным самолетам. Такой поэтапный подход, в сочетании с принятием на вооружение усовершенствованного учебно-тренировочного самолета T-7A Red Hawk, позволит ведомству обеспечить передовую подготовку пилотов тактических реактивных самолетов и снизить нагрузку на платформы истребителей и бомбардировщиков. Программа поэтапного перехода также позволит командирам обеспечить достижение карьерных вершин без пагубных задержек. Карьерные переходы с рейтингом и без рейтинга в современных ВВС не являются уникальными. Имея годы для вдумчивого планирования карьерных переходов для своих дистанционных пилотов, служба должна быть в состоянии смягчить негативные последствия затяжных сроков обучения в школе для персонала.

[ + – ] Пилоты MQ-9 и операторы датчиков могут сыграть свою роль в наблюдении за разработкой и использованием новых автономных платформ по мере их появления

Наконец, операторов датчиков MQ-9 тоже нельзя списывать со счетов. Эти кадровые пилоты-срочники обладают большим тактическим опытом. У них должна быть возможность пройти подготовку для работы в рядах экипажей пилотируемых самолетов, если они соответствуют медицинским требованиям. Их навыки уже находятся на одном уровне с коллегами, работающими с пилотируемыми самолетами, и многие из них можно применять непосредственно. Операторы датчиков, которые не соответствуют медицинским требованиям, также должны иметь возможность перейти в другую область профессиональной деятельности, которая позволит эффективно использовать их боевой опыт. Например, эти операторы уже имеют непосредственный опыт анализа целей при планировании ударов и применении оружия. В этой роли они могли бы очень пригодиться ВВС.

Заключение

Для успеха будущего боевого флота ВВС потребуется разносторонний опыт более широкого круга военнослужащих и рядового состава авиации. В сообществе MQ-9 много тактических экспертов, которые мыслят инновационно. Учитывая, что устаревшие дистанционно пилотируемые самолеты должны быть сняты с вооружения, ВВС не могут позволить этому сообществу зачахнуть без реальной возможности карьерного перехода.

Если ведомство преодолеет привычные стереотипные взгляды, у него появится возможность решить проблему нехватки пилотов, сохранив при этом критически важный боевой опыт в своих рядах. По мере постепенного вывода MQ-9 из эксплуатации в ближайшие годы ВВС США должны обратить свой взор внутрь самих себя и воспользоваться преимуществами уже имеющихся у них квалифицированных специалистов.

Об авторе

Тайлер Джексон — офицер ВВС США. Он окончил Университет Говарда и Университет Оклахомы, а в настоящее время учится в аспирантуре ВМС. Старший пилот дистанционно пилотируемого самолета и бывший офицер боевых систем, на счету которого более 1700 часов боевых действий и боевого обеспечения.

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