Дайте крила пілотам ударних MQ-9 Reaper

У міру поступового виведення MQ-9 з експлуатації в найближчі роки ВПС США повинні звернути свою увагу всередину самих себе і скористатися перевагами кваліфікованих фахівців, які вже є у них. Для успіху майбутнього бойового флоту ВПС знадобиться різнобічний досвід ширшого кола військовослужбовців і рядового складу авіації.

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Уявіть собі лейтенанта 1-го рангу з 3,5 роками служби, який налітав понад 1 500 бойових годин, здійснив безліч ударів кінетичною зброєю "повітря-земля", підтримував сили спеціальних операцій і регулярну армію, а також підтримував інновації та позитивні зміни у своєму колі. Тепер, коли його літак повинні вивести з експлуатації протягом наступного десятиліття, лейтенантові зовсім незрозуміло, куди йти і що робити. З таким невизначеним майбутнім стикаються пілоти MQ-9.

Фокус переклав новий текст Тайлера Джексона, присвячений майбутньому операторів ударного БПЛА MQ-9.

Ось уже 16 років ВПС США нарікають на нестачу пілотів. В останніх звітах зазначається, що ВПС не вистачає 1 650 пілотів, причому 1 100 з них — пілоти винищувачів. При цьому відомство не має планів, що робити з більш ніж 2 000 висококваліфікованих дистанційних пілотів, звільнених у зв'язку з переходом на все більш автономні безпілотні повітряні судна. Розумне управління людськими ресурсами може вирішити обидві ці проблеми, дозволивши людям, які наразі керують платформами на зразок MQ-9, сісти в кабіни інших пілотованих літаків.

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У ВПС є сувора система класифікації персоналу, що складається з пілотів, пілотів дистанційно пілотованих літальних апаратів, офіцерів бойових систем і командирів повітряних боїв. З моменту створення у 2010 році кар'єрного напрямку 18X для дистанційних пілотів ці вакансії були повністю відокремлені від напрямку звичайних пілотів. Спочатку це було розумною відповіддю на гостру нестачу персоналу для безпілотних літаків. Але тепер, коли потреби ВПС змінюються, потрібна гнучкіша модель.

Сьогодні єдина доступна можливість для дистанційних пілотів отримати посади в пілотованих екіпажах — це розпочати процес із нуля, пройшовши традиційну підготовку пілотів за програмою бакалаврату. ВПС мають створити програму переходу, яка дозволить дистанційним пілотам літати на будь-якому літаку флоту. Прийняття моделі, що базується на льотній майстерності пілотів MQ-9, з індивідуальним навчанням дозволить заощадити час, гроші та зусилля. Так, реформування системи підготовки офіцерів і рядових авіаторів може допомогти зберегти досвід бойової авіації, необхідний для стратегічної конкуренції.

[ + – ] Ударний БПЛА MQ-9 Reaper

Для довідки

Автономні повітряні судна зі ШІ вже на підході. ВПС завзято прагнули до створення цих нових систем озброєнь, щоб зберегти свою глобальну перевагу, при цьому воліючи відмовитися від дистанційно пілотованих літаків нового покоління і відразу перейти до автономних систем. Штучний інтелект та автономність мають вирішальне значення для створення нових концепцій систем і планів ВПС щодо придбання озброєння. Це вже видно на прикладі програми Loyal Wingman, платформи Next Generation Air Dominance, удосконаленої системи управління боєм (Advanced Battle Management System) та нещодавно оголошеної програми Low Collateral Effects Interceptor.

Тим часом, дистанційно пілотовані авіаційні платформи служби повинні бути зняті з озброєння протягом десятиліття. Пілоти MQ-9 та оператори датчиків можуть зіграти свою роль у спостереженні за розробкою і використанням нових автономних платформ у міру їх появи, але для цього, швидше за все, знадобиться лише невелика частина наявних кадрів.

Як зазначив пілот та аналітик Алекс Бігальський у статті для War on the Rocks, зростання автоматизації та штучного інтелекту, "швидше за все, знизить вимоги до кількості віддалених пілотів". Для одного з найбільших угруповань досвідчених, тактично мислячих бойових пілотів ВПС майбутнє стає безперспективним.

Людський капітал

ВПС доклали чимало зусиль, щоб переосмислити процес підготовки пілотів, при цьому не враховуючи потенціал наявного кадрового складу. Під час запуску експерименту Pilot Training Next, призначеного для швидкого випуску пілотів із пілотованим екіпажем за допомогою індивідуального навчання, ВПС не провели спеціальних випробувань для вивчення того, як дистанційні пілоти й офіцери бойових систем можуть перейти до польотів на літаках з екіпажем. Незважаючи на те, що початкова підготовка кожного дистанційного пілота проходила на пілотованому одномоторному літаку, ВПС уникали будь-яких спроб поповнити не укомплектований штат пілотів дистанційними пілотами.

На жаль, це не дивно. Багато пілотів давно презирливо ставляться до дистанційно пілотованих літаків та їх операторів. Частково це пов'язано з тим, що ВПС, як відомо, не найкраще ставляться до своїх пілотів. Протягом багатьох років пілотів буквально висмикували із затишних кабін, змушуючи виконувати завдання на дистанційно керованих літаках на деяких найменш сприятливих базах у континентальній частині США. Це негативно позначилося на чисельності кадрів пілотованої авіації. Що ще гірше, ВПС значно знизили вимоги до підготовки своїх дистанційних пілотів, щоб скоротити витрати та пом'якшити втрату пілотів звичайних літаків.

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Тим часом пілоти, призначені для польотів на MQ-1 і MQ-9, виконували таку ж роботу, як і їхні колеги-дистанційні пілоти, хоча час їх підготовки був набагато більшим, а термін служби довшим майже вдвічі. Сукупність цих чинників призвела до того, що деякі з тих самих офіцерів-пілотів, яким було доручено керувати дистанційними пілотами, почали ставитись до них негативно.

Крім того, у ВПС не найкращий послужний список, коли йдеться про адаптивне навчання, що допомагає офіцерам переходити з однієї галузі спеціалізації в іншу, тісно пов'язану з нею. Як стверджує Майк Бірнс, ВПС "напрочуд погано розпізнають спільний досвід і взаємозамінні навички". Насамперед це стосується офіцерських посад, що особливо іронічно, враховуючи відданість ВПС концепції функціональних льотчиків.

Pilot Training Next — шестимісячна програма з акцентом на навчання з використанням симуляторів віртуальної реальності, може підготувати людей без будь-якого досвіду пілотування до керування найбільш технологічно просунутими винищувачами, бомбардувальниками та транспортними літаками. Безперечно, що кілька вже навчених, досвідчених, які мають кваліфікацію для польотів за приладами дистанційних пілотів, також можуть це зробити.

Крім того, відомство має розглянути можливість відродження професії офіцера багатодоменної війни (Multi-Domain Warfare Officer), яка нині не існує, з урахуванням потреб пілотів MQ-9. Перетворення всіх пілотів на експертів із багатодоменних операцій привабливе, але нереалістичне. Спеціальна група офіцерів, які перебувають в авангарді об'єднаних багатодоменних операцій, слугуватиме об'єднаним силам набагато ефективніше. За певної додаткової підготовки пілоти MQ-9 могли б зробити значний внесок у багатодоменні операції. Ці пілоти займуть критично важливі посади та розширять можливості центрів повітряних операцій і спільних багатодоменних оперативних груп у всьому світі.

Однією з перешкод поки що залишається відсутність можливостей для навчання. Але навіть якщо ця ситуація не зміниться ще 8-10 років, ВПС можуть застосувати поетапний перехід, щоб не перевантажувати навчальні програми щодо конкретних літаків. Такий поетапний підхід, у поєднанні з використанням удосконаленого навчально-тренувального літака T-7A Red Hawk, дозволить відомству забезпечити передову підготовку пілотів тактичних реактивних літаків і знизити навантаження на платформи винищувачів і бомбардувальників. Програма поетапного переходу дозволить командирам забезпечити досягнення кар'єрних вершин без згубних затримок. Кар'єрні переходи з рейтингом і без рейтингу в сучасних ВПС не є унікальними. Маючи роки для вдумливого планування кар'єрних переходів для своїх дистанційних пілотів, служба повинна мати можливість пом'якшити негативні наслідки затяжних термінів навчання у школі для персоналу.

[ + – ] Пілоти MQ-9 та оператори датчиків можуть зіграти свою роль у спостереженні за розробкою та використанням нових автономних платформ у міру їх появи

Зрештою, операторів датчиків MQ-9 теж не можна списувати з рахунків. Ці кадрові пілоти-строковики мають великий тактичний досвід. У них має бути можливість пройти підготовку для роботи в лавах екіпажів пілотованих літаків, якщо вони відповідають медичним вимогам. Їхні навички вже знаходяться на одному рівні з колегами, які працюють з пілотованими літаками, і багато з них можна застосовувати безпосередньо. Оператори датчиків, які не відповідають медичним вимогам, також повинні мати можливість перейти в іншу галузь професійної діяльності, яка дозволить ефективно використовувати їхній бойовий досвід. Наприклад, ці оператори вже мають безпосередній досвід аналізу цілей під час планування ударів і застосування зброї. У цій ролі вони могли б бути дуже корисними ВПС.

Висновок

Для успіху майбутнього бойового флоту ВПС знадобиться різнобічний досвід ширшого кола військовослужбовців і рядового складу авіації. У співтоваристві MQ-9 багато тактичних експертів, які мислять інноваційно. Враховуючи, що застарілі дистанційно пілотовані літаки повинні бути зняті з озброєння, ВПС не можуть дозволити цій спільноті зачахнути без реальної можливості кар'єрного переходу.

Якщо відомство подолає звичні стереотипні погляди, воно матиме можливість вирішити проблему браку пілотів, зберігши водночас критично важливий бойовий досвід у своїх лавах. У міру поступового виведення MQ-9 з експлуатації в найближчі роки ВПС США повинні звернути свою увагу всередину самих себе і скористатися перевагами кваліфікованих фахівців, які вже є у них.

Про автора

Тайлер Джексон — офіцер ВПС США. Він закінчив Університет Говарда та Університет Оклахоми, а зараз навчається в аспірантурі ВМС. Старший пілот дистанційно пілотованого літака та колишній офіцер бойових систем, на рахунку якого понад 1 700 годин бойових дій і бойового забезпечення.

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