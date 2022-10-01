В США оценили эффективность иранских дронов-камикадзе, которые РФ использует против ВСУ

По словам представителя Пентагона, использование Россией иранских барражирующих боеприпасов не смогло сильно повлиять на ход боевых действий.

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США увидели доказательства того, что иранские дроны-камикадзе, которые Россия использует в Украине, потерпели "многочисленные неудачи" на поле боя. Об этом заявила заместитель заместителя министра обороны по вопросам политики Саша Бейкер, пишет CNN.

По ее словам, иранские дроны-камикадзе Shahed-136 не сильно усилили российскую армию в конфликте. Они не стали большим технологическим скачком.

"Я думаю, что идея о том, что они представляют собой некий технологический скачок, честно говоря, просто не подтверждается данными", — добавила Бейкер.

В материале говорится, что Штаты пришли к выводу, что у РФ появились иранские дроны еще в августе.

Дроны-камикадзе Shahed 136

Shahed 136 – иранские дроны-камикадзе, которые российская армия использует против ВСУ. Они летают на высоте 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 180 км/ч. Дальность полета барражирующих боеприпасов 2000 километров.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ рассказали украинцам, как распознать иранский беспилотник Shahed-136 по звуку. Оперативное командование "Юг" призвало мирных жителей прятаться в укрытия и держаться подальше от объектов инфраструктуры.

Также мы писали, что Россия запускала иранские дроны-камикадзе по хасидам в Умани. В спецслужбах уверены, что теракты против израильтян – это одно из условий Ирана для передачи беспилотников РФ.

Еще напомним, что ВСУ отразили две атаки беспилотников за 10 часов. Армия Украины уже получила достаточно опыта в борьбе с иранскими БПЛА и нашли эффективные средства для их поражения.