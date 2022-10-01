У США оцінили ефективність іранських дронів-камікадзе, які РФ використовує проти ЗСУ

За словами представника Пентагону, використання Росією іранських баражуючих боєприпасів не змогло сильно вплинути на перебіг бойових дій.

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США побачили докази того, що іранські дрони-камікадзе, які Росія використовує в Україні, зазнали "чисельних невдач" на полі бою. Про це заявила заступник заступника міністра оборони з питань політики Саша Бейкер, пише CNN.

За її словами, іранські дрони-камікадзе Shahed-136 не сильно посилили російську армію у конфлікті. Вони не стали великим технологічним стрибком.

"Я думаю, що ідея про те, що вони є якимось технологічним стрибком, чесно кажучи, просто не підтверджується даними", — додала Бейкер.

У матеріалі йдеться про те, що Штати дійшли висновку, що в РФ з'явилися іранські дрони ще в серпні.

Дрони-камікадзе Shahed 136

Shahed 136 – іранські дрони-камікадзе, які російська армія використовує проти ЗСУ. Вони літають на висоті 60 до 4000 метрів із крейсерською швидкістю близько 180 км/год. Дальність польоту баражуючих боєприпасів 2000 кілометрів.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ розповіли українцям, як розпізнати іранський безпілотник Shahed-136 за звуком. Оперативне командування "Південь" закликало мирних жителів ховатися в укриття та триматися якомога далі від об'єктів інфраструктури.

Також ми писали, що Росія запускала іранські дрони-камікадзе хасидами в Умані. У спецслужбах впевнені, що теракти проти ізраїльтян – це одна з умов Ірану для передачі безпілотників РФ.

Ще нагадаємо, що ЗСУ відбили дві атаки безпілотників за 10 годин. Армія України вже здобула достатньо досвіду у боротьбі з іранськими БПЛА та знайшли ефективні засоби для їх поразки.