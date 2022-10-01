"Нельзя оставлять без внимания": с начала войны в Украине пропали 9000 человек, — омбудсмен

В Офисе омбудсмена заявили, что Россия приравнивает украинских гражданских лиц к военнопленным, нарушая Женевскую конвенцию и нормы международного права.

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В Офисе Омбудсмена заявили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в стране пропали 9 тысяч гражданских лиц. Среди них удалось найти лишь 2 241 человека, о чем пишет ведомство в Facebook.

Сообщается, что из найденных людей освобождены, уже можем сказать, 44 человека, погибли 97 человек. И только 170 человек были верифицированы Международным Комитетом Красного Креста

Как заявил представитель Уполномоченного по соблюдению прав человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко, РФ приравнивает украинских гражданских лиц к военнопленным. Среди них есть бывшие участники АТО и ООС, а также бывшие полицейские и даже волонтеры.

"Общество не должно оставлять это без внимания", — сказал Кононенко во время брифинга "Массовые похищения гражданских украинцев российскими военными".

Он также обратился к международному сообществу и Красному Кресту, чтобы те усиливали давление на страну-агрессора для освобождения украинцев и отправки их домой. Также он попросил граждан, которые находятся на оккупированных территориях, сообщают о случаях пропажи людей в Национальную полицию Украины и другие правоохранительные органы.

Ранее Фокус сообщал, что аналитики рассказали, применит ли Путин ядерное оружие в Украине. В ISW отметили, что Путин может использовать ядерное оружие, если будет уверен в своей безнаказанности. Более того, России нужно сразу несколько ядерных взрывов в Украине, чтобы одержать переломить ход боевых действий.

Еще напомним, что Навальный рассказал о России после проигрыша Путина в войне с Украиной. По словам российского оппозиционера, в России все время возрождается имперский авторитаризм. Поэтому ей нужна новая форма правления, которая изменит отношение элит к войне.

Также сообщалось, что Арестович рассказал, когда ВСУ смогут освободить Лиман от оккупантов. По словам советника ОПУ, борьба за Лиман — не легкая победа для ВСУ, так как противник смог лучше подготовиться и сформировать оборону в этом районе.