"Попали в окружение": Арестович рассказал, когда ВСУ смогут освободить Лиман от оккупантов

По словам советника ОПУ, борьба за Лиман — не легкая победа для ВСУ, так как противник смог лучше подготовиться и сформировать оборону в этом районе.

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Советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович заявил, что полных данных по ситуации вокруг Лимана нет. По одним данным город полностью окружен, по другим – у российских войск еще есть выход через Заречное. Об этом Арестович рассказал во время эфира на YouTube-канале Фейгин LIVE.

Однако, как сказал советник ОП, дорога, по которым могут отступать российские войска, находится под огневым контролем ВСУ. Арестович заявил, что в лучшем случае у украинских войск получится полностью окружить оккупантов, взять их в плен, забрать большое количество техники. Но есть и другой вариант, который подразумевает, что оккупанты смогут прорвать окружение и отойти. Правда, выживет при отходе лишь часть из них.

"Наибольшая цифра, которую называют, 5,5 тысячи человек попали в окружение, наименьшая — 2,5 тысячи. Но им трындец в том или ином варианте. Окружение — это всегда трындец", — отметил Арестович.

По словам советника ОП, у российских войск нечем провести деблокирование своих сослуживцев. Они не могут перекинуть свои резервы, так как их блокируют ВСУ на других направлениях.

[ + – ] Алексей Арестович о ситуации под Лиманом.

Арестович также заявил, что борьба за Лиман – нелегкое дело, так как противник смог организовать там оборону.

"Это не легкая победа для нас", — сказал советник ОП.

Он отметил, что для таких случаев у РФ перестало хватать войск, поэтому в Москве решились на объявление мобилизации.

Ранее Фокус сообщал, что РФ перебросила стратегические бомбардировщики к границам Финляндии. С начала августа Россия перебросила Ту-160 и Т-95. Вероятно, это продолжение политики Путина угроз Западу.

Еще напомним, что бойцы 81-й бригады ДШВ освободили Дробышево рядом с Лиманом. Военнослужащие освободили поселок, который находится в 4 км от Лимана. Ныне именно его и берут в окружение ВСУ.

Также сообщалось, что в НАТО отреагировали на аннексию Россией новых областей Украины. Двери Альянса для Украины, по словам генсека Йенса Столтенберга, открыты, а решение о вступлении в военный блок будут решать все 30 стран-членов.