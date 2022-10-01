"Потрапили в оточення": Арестович розповів, коли ЗСУ зможуть звільнити Лиман від окупантів
За словами радника ОПУ, боротьба за Лиман — не легка перемога для ЗСУ, оскільки противник зміг краще підготуватися та сформувати оборону у цьому районі.
Радник Офісу президента (ОП) України Олексій Арестович заявив, що повних даних щодо ситуації навколо Лимана немає. За одними даними місто повністю оточене, за іншими – російські війська ще мають вихід через Зарічне. Про це Арестович розповів під час ефіру на YouTube-каналі Фейгін LIVE.
Однак, як сказав радник ОП, дорога, якою можуть відступати російські війська, перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Арестович заявив, що в кращому разі українським військам вдасться повністю оточити окупантів, взяти їх у полон, забрати велику кількість техніки. Але є й інший варіант, який має на увазі, що окупанти зможуть прорвати оточення та відійти. Щоправда, виживе при відході лише частина їх.
"Найбільша цифра, яку називають, 5,5 тисяч людей потрапили в оточення, найменша — 2,5 тисячі. Але їм триндець у тому чи іншому варіанті. Оточення — це завжди триндець", — зазначив Арестович.
За словами радника ОП, російські війська не мають чим провести деблокування своїх товаришів по службі. Вони не можуть перекинути свої резерви, оскільки їх блокують ЗСУ на інших напрямках.
Арестович також заявив, що боротьба за Лиман є нелегкою справою, оскільки противник зміг організувати там оборону.
"Це не легка перемога для нас", — сказав радник ОП.
Він зазначив, що для таких випадків у РФ перестало вистачати війська, тому в Москві зважилися на оголошення мобілізації.
Раніше Фокус повідомляв, що РФ перекинула стратегічні бомбардувальники до кордонів Фінляндії. З початку серпня Росія перекинула Ту-160 та Т-95. Ймовірно, це є продовженням політики Путіна загроз Заходу.
Ще нагадаємо, що бійці 81-ї бригади ДШВ звільнили Дробишево поруч із Лиманом. Військовослужбовці звільнили селище, яке знаходиться за 4 км від Лимана. Нині саме його й беруть до оточення ЗСУ.
Також повідомлялося, що в НАТО відреагували на анексію Росією нових областей України. Двері Альянсу для України, за словами генсека Йєнса Столтенберга, відчинені, а рішення про вступ до військового блоку вирішуватимуть усі 30 країн-членів.