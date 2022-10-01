"Потрапили в оточення": Арестович розповів, коли ЗСУ зможуть звільнити Лиман від окупантів

За словами радника ОПУ, боротьба за Лиман — не легка перемога для ЗСУ, оскільки противник зміг краще підготуватися та сформувати оборону у цьому районі.

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Радник Офісу президента (ОП) України Олексій Арестович заявив, що повних даних щодо ситуації навколо Лимана немає. За одними даними місто повністю оточене, за іншими – російські війська ще мають вихід через Зарічне. Про це Арестович розповів під час ефіру на YouTube-каналі Фейгін LIVE.

Однак, як сказав радник ОП, дорога, якою можуть відступати російські війська, перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Арестович заявив, що в кращому разі українським військам вдасться повністю оточити окупантів, взяти їх у полон, забрати велику кількість техніки. Але є й інший варіант, який має на увазі, що окупанти зможуть прорвати оточення та відійти. Щоправда, виживе при відході лише частина їх.

"Найбільша цифра, яку називають, 5,5 тисяч людей потрапили в оточення, найменша — 2,5 тисячі. Але їм триндець у тому чи іншому варіанті. Оточення — це завжди триндець", — зазначив Арестович.

За словами радника ОП, російські війська не мають чим провести деблокування своїх товаришів по службі. Вони не можуть перекинути свої резерви, оскільки їх блокують ЗСУ на інших напрямках.

[ + – ] Олексій Арестович про ситуацію під Лиманом

Арестович також заявив, що боротьба за Лиман є нелегкою справою, оскільки противник зміг організувати там оборону.

"Це не легка перемога для нас", — сказав радник ОП.

Він зазначив, що для таких випадків у РФ перестало вистачати війська, тому в Москві зважилися на оголошення мобілізації.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ перекинула стратегічні бомбардувальники до кордонів Фінляндії. З початку серпня Росія перекинула Ту-160 та Т-95. Ймовірно, це є продовженням політики Путіна загроз Заходу.

Ще нагадаємо, що бійці 81-ї бригади ДШВ звільнили Дробишево поруч із Лиманом. Військовослужбовці звільнили селище, яке знаходиться за 4 км від Лимана. Нині саме його й беруть до оточення ЗСУ.

Також повідомлялося, що в НАТО відреагували на анексію Росією нових областей України. Двері Альянсу для України, за словами генсека Йєнса Столтенберга, відчинені, а рішення про вступ до військового блоку вирішуватимуть усі 30 країн-членів.