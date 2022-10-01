"Не можна залишати поза увагою": з початку війни в Україні зникли 9000 людей, — омбудсмен

В Офісі омбудсмена заявили, що Росія прирівнює українських цивільних до військовополонених, порушуючи Женевську конвенцію та норми міжнародного права.

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В Офісі Омбудсмена заявили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в країні зникли 9 тисяч цивільних осіб. Серед них вдалося знайти лише 2 241 людину, про що пише відомство у Facebook.

Повідомляється, що зі знайдених людей звільнено, вже можемо сказати, 44 особи, загинули 97 людей. І лише 170 осіб було верифіковано Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

Як заявив представник Уповноваженого з дотримання прав людини у системі органів сектору безпеки та оборони Олександр Кононенко, РФ прирівнює українських цивільних осіб до військовополонених. Серед них є колишні учасники АТО та ООС, а також колишні поліцейські та навіть волонтери.

"Суспільство не повинно залишати це без уваги", — сказав Кононенко під час брифінгу "Масові викрадення громадянських українців російськими військовими".

Він також звернувся до міжнародної спільноти та Червоного Хреста, щоб ті посилювали тиск на країну-агресора для звільнення українців та відправлення їх додому. Також він попросив громадян, які перебувають на окупованих територіях, повідомляють про випадки зникнення людей до Національної поліції України та інших правоохоронних органів.

Раніше Фокус повідомляв, що аналітики розповіли, чи застосує Путін ядерну зброю в Україні. В ISW зазначили, що Путін може використати ядерну зброю, якщо буде впевнений у своїй безкарності. Щобільше, Росії потрібно одразу кілька ядерних вибухів в Україні, щоб переломити перебіг бойових дій.

Ще нагадаємо, що Навальний розповів про Росію після програшу Путіна у війні з Україною. За словами російського опозиціонера, у Росії постійно відроджується імперський авторитаризм. Тому їй потрібна нова форма правління, яка змінить ставлення еліт до війни.

Також повідомлялося, що Арестович розповів, коли ЗСУ зможуть звільнити Лиман від окупантів. За словами радника ОПУ, боротьба за Лиман — не легка перемога для ЗСУ, оскільки противник зміг краще підготуватися та сформувати оборону у цьому районі.