Украина совместно с Турцией будет производить авиадвигатели, — Зеленский

Совместное производство перспективных авиационных двигателей станет ключевым элементом укрепления стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

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Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября рассказал о новых совместных проектах с Турцией, среди которых производство в стране авиационных двигателей. Глава государства подчеркнул, что Украина всегда была и будет одним из европейских центров военной и авиационной промышленности, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский прокомментировал поездку главы Офиса президента Андрея Ермака, который вместе с делегацией посетил в Турции компанию, что производит беспилотники Bayraktar. В ходе визита Ермак поблагодарил руководителей компании и вручил председателю Совета директоров Сельчуку Байрактару орден "За заслуги", которым тот был отмечен к годовщине Независимости Украины.

"Однако и эта встреча — не символическая, она вполне практическая. Мы готовимся к созданию в Украине учебного центра и завода компании Baykar, а также совместного производства авиадвигателей. Обязательно реализуем и эти проекты", — отметил Зеленский.

В свою очередь Ермак заявил о том, что создание учебного центра и завода компании "Байкар" на территории Украины и совместное производство перспективных авиационных двигателей станет ключевым элементом укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

Напомним, что компания Baykar уже купила земельный участок в Украине под строительство завода. При этом генеральный директор компании Халук Байрактар заявил, что этот проект был задуман еще до начала полномасштабной войны в Украине и будет реализован несмотря на военные действия в Украине.

Генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар в интервью ТСН 22 августа отметил эффективное применение турецких беспилотников военными ВСУ. По его словам, это результат обучения украинских операторов, которые тренировались под началом турецких специалистов.