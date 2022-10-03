Україна спільно з Туреччиною вироблятиме авіадвигуни, — Зеленський

Спільне виробництво перспективних авіаційних двигунів стане ключовим елементом зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною.

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Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня розповів про нові спільні проєкти з Туреччиною, серед яких — виробництво в країні авіаційних двигунів. Глава держави наголосив, що Україна завжди була і буде одним із європейських центрів військової та авіаційної промисловості, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський прокоментував поїздку глави Офісу президента Андрія Єрмака, який разом із делегацією відвідав у Туреччині компанію, що виробляє безпілотники Bayraktar. Під час візиту Єрмак подякував керівникам компанії та вручив голові Ради директорів Сельчуку Байрактару орден "За заслуги", яким його відзначили до річниці Незалежності України.

"Однак і ця зустріч — не символічна, вона цілком практична. Ми готуємося до створення в Україні навчального центру та заводу компанії Baykar, а також спільного виробництва авіадвигунів. Обов'язково реалізуємо ці проєкти", — зазначив Зеленський.

Зі свого боку Єрмак заявив, що створення навчального центру та заводу компанії "Байкар" на території України та спільне виробництво перспективних авіаційних двигунів стане ключовим елементом зміцнення стратегічного партнерства між двома країнами.

Нагадаємо, що компанія Baykar вже купила земельну ділянку в Україні під будівництво заводу. Водночас генеральний директор компанії Халюк Байрактар заявив, що цей проєкт задумали ще до початку повномасштабної війни в Україні та його реалізують попри воєнні дії в Україні.

Генеральний директор Baykar Makina Халюк Байрактар в інтерв'ю ТСН 22 серпня відзначив ефективне застосування турецьких безпілотників військовими ЗСУ. За його словами, це є результатом навчання українських операторів, які тренувалися під керівництвом турецьких фахівців.