В США не исключают ракетные удары России по аэропортам в Польше

На такой шаг, по словам сенатора Марко Рубио, Кремль может пойти в случае, если поймет, что он проигрывает войну против Украины.

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Президент РФ Владимир Путин может дать приказ нанести удары по польским аэропортам, которые участвуют в поставках западного вооружения для нужд Украины. Об этом в эфире телеканала CNN заявил сенатор от Республиканской партии, представитель Сената США в Комитете по вопросам безопасности сотрудничества в Европе Марко Рубио.

В частности, американский политик не исключает, что боевые действия могут выйти за государственные границы Украины.

В этом контексте Марко Рубио предупредил о возможных удара ВС РФ по польским аэропортам, которые задействованы в поставках западного вооружения для нужд украинских Вооруженных сил. На такой шаг, по словам сенатора, Владимир Путин может пойти, если осознает, что проигрывает полномасштабную войну и его контроль над властью под угрозой.

"Вполне возможно, что Путин может добраться до некоторых из этих пунктов распределения оружия, через которые проходят поставки оружия, в том числе в Польше. Ситуация печальная… если Путин поймет, что он проигрывает в Украине из-за поставок оружия Западом, тогда возможно, что он дойдет ударов по некоторым из этих пунктов", — продолжил Рубио в эфире CNN.

На фоне ядерных угроз Владимира Путина, которые он озвучил во время объявления частичной мобилизации, сенатора больше беспокоит тот факт, что Россия может нанести ракетные удары по территории Североатлантического Альянса. В случае подобной атаки, как заверил Марко Рубио, НАТО военным путем ответит Москве.

Стоит отметить, что США всерьез отнеслись к последним ядерным угрозам Владимира Путина, которые он озвучил во время объявления частичной мобилизации в России. Пентагон считает, что слова главы Кремля кардинально отличаются от заявлений, сделанных в течение последних семи месяцев.

Военная разведка Украины также не исключает, что из-за провала на фронте Россия может применить против украинцев ядерное оружие.