У США не відкидають ракетні удари Росії по аеропортах у Польщі

На такий крок, за словами сенатора Марко Рубіо, Кремль може піти, якщо зрозуміє, що він програє війну проти України.

Related video

Президент РФ Володимир Путін може дати наказ завдати ударів по польських аеропортах, які беруть участь у постачанні західного озброєння для потреб України. Про це в ефірі телеканалу CNN заявив сенатор від Республіканської партії, представник Сенату США у Комітеті з питань безпеки співробітництва у Європі Марко Рубіо.

Зокрема, американський політик не відкидає, що бойові дії можуть вийти за державні кордони України.

У цьому контексті Марко Рубіо попередив про можливі удари ЗС РФ по польських аеропортах, які задіяні у постачанні західного озброєння для потреб українських Збройних сил. На такий крок, за словами сенатора, Володимир Путін може піти, якщо усвідомлює, що програє повномасштабну війну та її контроль над владою під загрозою.

"Цілком можливо, що Путін може дістатися до деяких із цих пунктів розподілу зброї, через які проходять постачання зброї, зокрема в Польщі. Ситуація сумна... якщо Путін зрозуміє, що він програє в Україні через постачання зброї Заходом, тоді можливо, що дійде до ударів по деяких із цих пунктів", — продовжив Рубіо в ефірі CNN.

На тлі ядерних погроз Володимира Путіна, які він озвучив під час оголошення часткової мобілізації, сенатора більше непокоїть той факт, що Росія може завдати ракетних ударів по території Північноатлантичного Альянсу. У разі такої атаки, як запевнив Марко Рубіо, НАТО військовим шляхом відповість Москві.

Слід зазначити, що США серйозно поставилися до останніх ядерних погроз Володимира Путіна, які він озвучив під час оголошення часткової мобілізації в Росії. Пентагон вважає, що слова глави Кремля кардинально відрізняються від заяв, зроблених упродовж останніх семи місяців.

Військова розвідка України також не відкидає, що через провал на фронті Росія може застосувати проти українців ядерну зброю.