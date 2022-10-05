Защитить Тихий океан: противостояние Вашингтона с Пекином на Соломоновых островах и далее

Урок последних нескольких лет очевиден: Пекин намерен закрепиться в южной части Тихого океана, представляя прямую угрозу долгосрочным интересам США и их союзников. Без последовательной стратегии отказа в доступе и проецирования соответствующей мощи США в этом регионе фундаментальные американские интересы окажутся под угрозой. Для США самое время поддержать ряд активных оборонных инициатив по всей Океании, в том числе в странах, где мы по-прежнему открыто и справедливо обеспокоены состоянием демократии.

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На данный момент уже очевидно, что Соломоновы острова при премьер-министре Манассе Согаваре отказываются от демократии и все ближе подходят к орбите Китайской Народной Республики. С момента прихода к власти в апреле 2019 года правительство Согаваре предприняло ряд шагов, враждебных интересам Соединенных Штатов, их союзников и более широкой региональной стабильности. К счастью, опасность, которую несет в себе китайское доминирование на Соломоновых островах, похоже, заставила Вашингтон осознать стратегическую важность южной части Тихого океана. Вместо того чтобы столкнуться с угрозой проецирования китайской мощи на всю Океанию в случае конфликта, Соединенные Штаты должны как можно быстрее укрепить свои позиции в южной части Тихого океана и помочь Канберре и Веллингтону сделать то же самое.

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С относительно небольшими инвестициями Вашингтон может стать важным игроком в регионе. В настоящее время только три страны Океании имеют постоянные вооруженные силы: Фиджи, Папуа-Новая Гвинея и Тонга (Вануату в качестве основной вооруженной силы использует военизированную полицию – Мобильные силы Вануату). Пекину слишком долго позволяли оставаться предпочтительным партнером по безопасности для этих стран – в основном за счет заполнения пробелов, образовавшихся после того, как западные державы сократили поддержку этих стран в знак недовольства их внутренними проблемами.

Сейчас у Вашингтона есть возможность исправить прошлые ошибки и укрепить эти важные отношения. Для этого ему следует углубить дипломатическое взаимодействие, усилить сотрудничество с Береговой охраной США и расширить популярную программу государственного партнерства, в рамках которой правительства принимающих стран могут работать с подразделениями Национальной гвардии штатов США.

Растущие риски

Стратегическая логика активного участия США в южной части Тихого океана остается неизменной с 19 века, когда президент Джон Куинси Адамс выступил за спонсируемое правительством исследовательское путешествие для составления карты региона. Адамс считал южную часть Тихого океана критически важным шагом к Восточной Азии, как в коммерческом, так и в военном отношении. Следующие президенты пошли по стопам Адамса, приобретая американские угольные станции и военно-морские базы по всему Тихому океану, в том числе в Американском Самоа.

На протяжении обеих мировых войн и холодной войны американские стратеги понимали, что южная часть Тихого океана должна оставаться свободной от господства соперничающей державы, чтобы облегчить переброску американских войск с Западного побережья и Гавайских островов в Восточную Азию, а также обеспечить снабжение Австралии и Новой Зеландии. Кампании союзников во Второй мировой войне – от Кораллового моря до Гуадалканала и Новой Гвинеи – были отчасти продиктованы этой логикой.

[ + – ] С относительно небольшими инвестициями Вашингтон может стать важным игроком в регионе Фото: U.S. Army

Если Пекин получит военный доступ в южной части Тихого океана, будь то постоянная база или просто право на регулярный воздушный или морской транзит и дозаправку, это станет серьезным вызовом для многовековой стратегии Вашингтона. Соломоновы острова находятся примерно в 1770 км к северу от Австралии. Присутствие Китая на архипелаге или на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее стало бы инструментом проецирования силы на критически важные морские пути в Австралию и обратно. Недавно Соединенные Штаты осознали опасность амбиций Китая в отношении потенциальной точки военного доступа в восточной части Тихого океана – Кирибати, расположенного всего в 2900 км от Гавайских островов.

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Текущие события на Соломоновых островах усиливают эту угрозу. Одним из первых действий Согаваре на посту президента был отказ от дипломатического признания Тайваня в пользу Китая. С тех пор Соломоновы острова все глубже падают в объятия Китая, подписав в апреле 2022 года пакт о безопасности с Пекином и привлекая китайских советников для обучения полиции Соломоновых островов. Страна также получила кредит в размере 66 миллионов долларов на строительство телекоммуникационных вышек Huawei.

Тем временем Согаваре ясно дал понять о своем пренебрежении традиционными партнерами Соломоновых островов по безопасности: США, Австралией и Новой Зеландией. Когда заместитель госсекретаря США Венди Шерман и посол США в Австралии Кэролайн Кеннеди посетили Соломоны в августе, Согаваре демонстративно отказался присутствовать на церемонии в память о битве за Гуадалканал, где отдали свои жизни более 7000 союзников. Вскоре после этого его правительство не ответило на запросы кораблей Береговой охраны США и Королевского флота Великобритании о заходе в порт. В связи с этим Согаваре запретил все проходы иностранных военных кораблей (хотя неясно, относится ли это к Китаю, учитывая их пакт о безопасности). Позже Австралии было разрешено возобновить заходы, в то время как заходы кораблей из США и Великобритании остались под запретом.

Согаваре сочетает свою симпатию к Пекину с явно авторитарными взглядами, предлагая отложить запланированные парламентские выборы на том сомнительном основании, что Соломоновы острова не могут позволить себе провести предстоящие Тихоокеанские игры и при этом сохранить свои демократические ценности. Когда Австралия предложила профинансировать выборы, чтобы они прошли в запланированные сроки, Согаваре обвинил Канберру в неуместном вмешательстве во внутренние дела Хониары.

Эти события на Соломоновых островах – не единичный случай в южной части Тихого океана. Публично сообщалось, что Пекин активно ищет возможности военного базирования на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее, Блэк-Рок на Фиджи и пристани Луганвиль в Вануату. Китайское экономическое влияние, оказываемое в первую очередь через инициативу "Пояс и путь", уже распространилось в южной части Тихого океана, от Самоа до Вануату и даже на Островах Кука – самоуправляемой островной стране, находящейся в свободной ассоциации с Новой Зеландией. В результате Китай обременяет эти государства непосильным долгом, одновременно дестабилизируя местную политику и нарушая традиционные социальные уклады.

Пределы аутсорсинга

До сих пор США пытались логически разделить задачи на островах Тихого океана, используя исторические связи, географическую близость и культурное родство своих австралийских и новозеландских партнеров. Канберра часто фокусируется на меланезийских государствах – Папуа-Новой Гвинее, Соломоновых островах и Вануату, в то время как Веллингтон направляет свои ресурсы на Полинезию: Самоа, Тонга и входящие в состав Тонга острова Кука, Ниуэ и Токелау. Соединенные Штаты, в рамках своих договоров о свободной ассоциации, традиционно заинтересованы в государствах центральной и северной части Тихого океана – Палау, Маршалловых островах и Федеративных Штатах Микронезии.

В нынешних условиях, когда амбиции Китая растут по всему региону (а прямые интересы США находятся под все большей угрозой), Вашингтон больше не может позволить себе передавать свою южно-тихоокеанскую дипломатию на аутсорсинг Канберре и Веллингтону. Сейчас самое время расширить уровень участия США в многосторонних форумах, которыми усеяна южная часть Тихого океана, от Тихоокеанского сообщества до Форума рыболовных агентств. Решение администрации Байдена увеличить представительство США на Форуме тихоокеанских островов – это положительное начало, но размещение дипломатических наблюдателей и связных по вопросам безопасности в многосторонних организациях, обеспечение участия на высоком уровне в региональных встречах, а также последующая реализация результатов, объявленных после этих встреч, является критически важной частью роли "тихоокеанской державы" как на словах, так и на деле.

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Эффективность региональной политики Вашингтона часто является прямым результатом его бюрократической организационной структуры. Если в Государственном департаменте есть заместитель помощника секретаря по Австралии, Новой Зеландии и островам Тихого океана в Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана, то в Министерстве обороны Океания находится в ведении заместителя помощника секретаря по Восточной Азии. Нет нужды говорить, что Тихоокеанский регион не всегда получает должное внимание, соперничая с Японией, Кореей и Тайванем. Пентагон должен создать в Министерстве обороны более ответственную должность, чтобы обеспечить полное стратегическое внимание США к этому важнейшему региону и чтобы высокопоставленный чиновник нес прямую ответственность за реализацию активной повестки дня, продвигающей интересы США.

Эта дорожная карта для усиления роли США в южной части Тихого океана не означает, что Канберра и Веллингтон больше не должны играть ведущую роль в Меланезии и Полинезии, соответственно. В эпоху ограниченных ресурсов и огромных обязательств Соединенные Штаты должны в полной мере полагаться на своих союзников и партнеров. Но последние события также показали, что в условиях ускорения продвижения Пекина в южной части Тихого океана Вашингтон должен сделать шаг вперед. Американские интересы в Океании больше нельзя передавать на аутсорсинг без риска.

[ + – ] Амбиции Китая растут по всему региону Фото: Flickr

Привлечь Национальную гвардию

Национальная гвардия США уже играет важную роль в расширении влияния США в Тихоокеанском регионе. Например, программа Национальной гвардии штата Невада на Фиджи и Тонга послужила важным связующим звеном с военными учреждениями, которые активно переманивает Пекин. В 2020 году Национальная гвардия штата Висконсин создала межгосударственное партнерство в Папуа — Новой Гвинее. В рамках этой программы местные военные работают в паре с подразделениями Национальной гвардии США, которые обеспечивают наставничество в ключевых областях. Обучение и практические советы по вопросам гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, борьбы с наркотиками и даже обезвреживания неисследованных боеприпасов могут наладить важные отношения и дать бесценные навыки ведомствам Тихоокеанских островов.

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Но эти программы должны идти дальше и включать полицию и военизированные формирования, которые являются основной вооруженной силой в большинстве стран Океании. Мобильные силы Вануату, например, стали объектом пристального внимания со стороны Пекина и также должны быть включены в программу государственного партнерства. Полиция и правоохранительные органы по всему региону могли бы извлечь пользу из опыта, накопленного подразделениями Национальной гвардии США. Программа "Группа гражданских действий" – это еще один вид деятельности, который хорошо подходит для Океании и уже используется в Палау и других странах. В рамках этой программы межведомственные команды объединяются с местными сообществами для реализации небольших проектов, которые приносят материальную выгоду и огромную пользу местному сообществу, будь то ремонт велосипедов для местных детей или помощь в укреплении ключевых объектов инфраструктуры в сезон тайфунов. Связи, накопленные в результате этих отношений, непосредственно укрепят региональное влияние США и обеспечат позитивный противовес Пекину, особенно после таких событий, как землетрясение в Тонга в 2022 году, когда реакция США оказалось просто жалкой по сравнению с реакцией Китая.

Береговая охрана США – это еще один значительный фактор, способствующий укреплению американских интересов в Океании. Незаконный, нерегулируемый и неучтенный рыбный промысел является одним из самых серьезных вызовов безопасности, с которым сталкиваются тихоокеанские острова, подрывая суверенитет и разрушая местную экономику и экологию. Китай с его глобальным рыболовным флотом и пренебрежением к основным этическим нормам поведения на море является основным нарушителем во всем Южно-тихоокеанском регионе.

В этой борьбе Береговая охрана США может сотрудничать с региональной полицией и береговой охраной через соглашения Shiprider, в рамках которых местные офицеры направляются на американские суда для патрулирования в целях выявления незаконного, нерегулируемого и неучтенного промысла. Береговой охране необходимо большее присутствие в южной части Тихого океана и более агрессивная стратегия взаимодействия с такими тихоокеанскими партнерами, как Самоа, Тонга и Вануату. С этой целью администрация Байдена может завершить инициативу своего предшественника по созданию постоянной станции береговой охраны на Американском Самоа. Размещение там катеров быстрого реагирования позволит расширить присутствие Береговой охраны в Океании, противодействовать незаконному рыболовству и деятельности в "серой зоне" Китая, а также углубить связи со странами южной части Тихого океана, которые будут вознаграждать усиление американского присутствия доверием, открытостью и откровенностью.

Урок последних нескольких лет очевиден: Пекин намерен закрепиться в южной части Тихого океана, представляя прямую угрозу долгосрочным интересам США и их союзников. Без последовательной стратегии отказа в доступе и проецирования соответствующей мощи США в этом регионе фундаментальные американские интересы окажутся под угрозой. Для США самое время поддержать ряд активных оборонных инициатив по всей Океании, в том числе в странах, где мы по-прежнему открыто и справедливо обеспокоены состоянием демократии. Увеличивая свое присутствие в этом динамичном регионе и укрепляя политические связи с ним, Соединенные Штаты с большей вероятностью смогут сыграть конструктивную роль в продвижении демократического управления, чем если бы они продолжали уступать это поле Пекину и его ставленникам. Выделив больше ресурсов сейчас, Вашингтон имеет возможность предотвратить совершенно ненужный стратегический сюрприз в будущем.

Об авторе

Александер Б. Грэй – старший советник Marathon Initiative. Ранее он занимал должность заместителя помощника президента и руководителя аппарата Совета национальной безопасности Белого дома (2019-2021) и директора по вопросам безопасности Океании и Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности (2018-2019). В настоящее время он пишет историю стратегии США на островах Тихого океана.

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