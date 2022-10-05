Захистити Тихий океан: протистояння Вашингтона з Пекіном на Соломонових островах і далі

Урок останніх кількох років є очевидним: Пекін має намір закріпитися в південній частині Тихого океану, являючи пряму загрозу довгостроковим інтересам США та їх союзників. Без послідовної стратегії відмови у доступі та проєктуванні відповідної потужності США у цьому регіоні фундаментальні американські інтереси опиняться під загрозою. Для США саме час підтримати низку активних оборонних ініціатив по всій Океанії, зокрема в країнах, де ми, як і раніше, відкрито і справедливо стурбовані станом демократії.

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Наразі вже очевидно, що Соломонові острови за прем'єр-міністра Манасса Согавара відмовляються від демократії і все ближче підходять до орбіти Китайської Народної Республіки. З моменту приходу до влади у квітні 2019 року уряд Согаварі зробив ряд кроків, ворожих інтересам Сполучених Штатів, їхніх союзників та ширшої регіональної стабільності. На щастя, небезпека, яку несе китайське домінування на Соломонових островах, схоже, змусила Вашингтон усвідомити стратегічну важливість південної частини Тихого океану. Замість того, щоб зіткнутися із загрозою проектування китайської могутності на всю Океанію у разі конфлікту, Сполучені Штати повинні якнайшвидше зміцнити свої позиції в південній частині Тихого океану і допомогти Канберрі та Веллінгтону зробити те саме.

Фокус переклав новий текст Александера Б. Грея, присвячений протистоянню США та КНР у Тихому океані.

З відносно невеликими інвестиціями Вашингтон може стати важливим гравцем у регіоні. Зараз тільки три країни Океанії мають постійні збройні сили: Фіджі, Папуа-Нова Гвінея і Тонга (Вануату як основну збройну силу використовує воєнізовану поліцію — Мобільні сили Вануату). Пекіну надто довго дозволяли залишатися кращим безпековим партнером для цих країн — переважно за рахунок заповнення прогалин, що утворилися після того, як західні держави скоротили підтримку цих країн на знак невдоволення їхніми внутрішніми проблемами.

Зараз Вашингтон має можливість виправити минулі помилки і зміцнити ці важливі відносини. Для цього йому слід поглибити дипломатичну взаємодію, посилити співпрацю з Береговою охороною США та розширити популярну програму державного партнерства, в межах якої уряди країн, що приймають, можуть працювати з підрозділами Національної гвардії штатів США.

Зростання ризиків

Стратегічна логіка активної участі США в південній частині Тихого океану залишається незмінною з 19 століття, коли президент Джон Квінсі Адамс виступив за спонсоровану урядом дослідницьку подорож для складання карти регіону. Адамс вважав південну частину Тихого океану критично важливим кроком до Східної Азії, як у комерційному, і у військовому відношенні. Наступні президенти пішли стопами Адамса, купуючи американські вугільні станції та військово-морські бази по всьому Тихому океану, зокрема в Американському Самоа.

Протягом обох світових воєн та холодної війни американські стратеги розуміли, що південна частина Тихого океану повинна залишатися вільною від панування держави, що конкурує, щоб полегшити перекидання американських військ із Західного узбережжя та Гавайських островів до Східної Азії, а також забезпечити постачання для Австралії та Нової Зеландії. Кампанії союзників у Другій світовій війні — від Коралового моря до Гуадалканалу та Нової Гвінеї — були частково продиктовані цією логікою.

[ + – ] З відносно невеликими інвестиціями Вашингтон може стати важливим гравцем у регіоні Фото: U.S. Army

Якщо Пекін отримає військовий доступ у південній частині Тихого океану, чи як постійна база, чи як просто право на регулярний повітряний чи морський транзит та дозаправку, це стане серйозним викликом для багатовікової стратегії Вашингтона. Соломонові острови знаходяться приблизно за 1770 км на північ від Австралії. Присутність Китаю на архіпелазі або на острові Манус у Папуа-Новій Гвінеї стала б інструментом проєктування сили на критично важливі морські шляхи до Австралії та назад. Нещодавно Сполучені Штати усвідомили небезпеку амбіцій Китаю щодо потенційної точки військового доступу у східній частині Тихого океану — Кірібаті, розташованого лише за 2900 км від Гавайських островів.

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Поточні події на Соломонових островах посилюють цю загрозу. Однією з перших дій Согаварі на посаді президента була відмова від дипломатичного визнання Тайваню на користь Китаю. Відтоді Соломонові острови дедалі глибше падають в обійми Китаю, підписавши у квітні 2022 року пакт про безпеку з Пекіном та залучаючи китайських радників для навчання поліції Соломонових островів. Країна також отримала кредит у розмірі 66 мільйонів доларів на будівництво телекомунікаційних вишок Huawei.

Тим часом Согаварі ясно дав зрозуміти про свою зневагу до традиційних партнерів Соломонових островів з безпеки: США, Австралії та Нової Зеландії. Коли заступник держсекретаря США Венді Шерман та посол США в Австралії Керолайн Кеннеді відвідали Соломони у серпні, Согаварі демонстративно відмовився бути присутнім на церемонії на згадку про битву за Гуадалканал, де віддали свої життя понад 7000 союзників. Незабаром після цього його уряд не відповів на запити кораблів Берегової охорони США та Королівського флоту Великобританії щодо заходу до порту. У зв'язку з цим Согаваре заборонив усі проходи іноземних військових кораблів (хоча незрозуміло, чи це стосується Китаю, враховуючи їхній пакт про безпеку). Пізніше Австралії дозволили відновити заходи, тоді як заходи кораблів зі США та Великобританії залишилися під забороною.

Согаваре поєднує свою симпатію до Пекіна з явно авторитарними поглядами, пропонуючи відкласти заплановані парламентські вибори на тій сумнівній підставі, що Соломонові острови не можуть дозволити собі провести майбутні Тихоокеанські ігри і зберегти свої демократичні цінності. Коли Австралія запропонувала профінансувати вибори, щоб вони пройшли у заплановані терміни, Согаваре звинуватив Канберру в недоречному втручанні у внутрішні справи Хоніари.

Ці події на Соломонових островах — не поодинокий випадок у південній частині Тихого океану. Публічно повідомлялося, що Пекін активно шукає можливості військового базування на острові Манус у Папуа-Новій Гвінеї, Блек-Рок на Фіджі та пристані Луганвіль у Вануату. Китайський економічний вплив, що надається в першу чергу через ініціативу "Пояс і шлях", вже поширився у південній частині Тихого океану, від Самоа до Вануату і навіть на Островах Кука — самоврядної острівної країни, яка знаходиться у вільній асоціації з Новою Зеландією. У результаті Китай обтяжує ці держави непосильним боргом, водночас дестабілізуючи місцеву політику та порушуючи традиційні соціальні уклади.

Межі аутсорсингу

Досі США намагалися логічно розділити завдання на островах Тихого океану, використовуючи історичні зв'язки, географічну близькість та культурну спорідненість своїх австралійських та новозеландських партнерів. Канберра часто фокусується на меланезійських державах — Папуа-Новій Гвінеї, Соломонових островах і Вануату, тоді як Веллінгтон направляє свої ресурси на Полінезію: Самоа, Тонга і острови Кука, Ніуе і Токелау, що входять до складу Тонга. Сполучені Штати, в межах своїх договорів про вільну асоціацію, традиційно зацікавлені в державах центральної та північної частини Тихого океану — Палау, Маршаллових островах та Федеративних Штатах Мікронезії.

У нинішніх умовах, коли амбіції Китаю зростають у всьому регіоні (а прямі інтереси США перебувають під дедалі більшою загрозою), Вашингтон більше не може дозволити собі передавати свою південно-тихоокеанську дипломатію на аутсорсинг Канберрі та Веллінгтону. Зараз час розширити рівень участі США в багатосторонніх форумах, якими усіяна південна частина Тихого океану, від Тихоокеанської спільноти до Форуму рибальських агентств. Рішення адміністрації Байдена збільшити представництво США на Форумі тихоокеанських островів — це позитивний початок, але розміщення дипломатичних спостерігачів та зв'язкових з питань безпеки у багатосторонніх організаціях, забезпечення участі на високому рівні в регіональних зустрічах, а також подальша реалізація результатів, оголошених після цих зустрічей, є критично важливою частиною ролі "тихоокеанської держави" як у словах, так і у ділі.

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Ефективність регіональної політики Вашингтона часто є прямим результатом його бюрократичної організаційної структури. Якщо в Державному департаменті є заступник помічника секретаря з Австралії, Нової Зеландії та островів Тихого океану в Бюро у справах Східної Азії та Тихого океану, то в Міністерстві оборони Океанія перебуває у віданні заступника помічника секретаря зі Східної Азії. Немає потреби говорити, що Тихоокеанський регіон не завжди отримує належну увагу, суперничаючи з Японією, Кореєю та Тайванем. Пентагон повинен створити в Міністерстві оборони більш відповідальну посаду, щоб забезпечити повну стратегічну увагу США до цього найважливішого регіону і щоб високопосадовець ніс пряму відповідальність за реалізацію активного порядку денного, що просуває інтереси США.

Ця дорожня карта для посилення ролі США у південній частині Тихого океану не означає, що Канберра та Веллінгтон більше не повинні відігравати провідної ролі в Меланезії та Полінезії, відповідно. В епоху обмежених ресурсів та величезних зобов'язань Сполучені Штати повинні повністю покладатися на своїх союзників та партнерів. Але останні події також показали, що в умовах прискорення просування Пекіна у південній частині Тихого океану Вашингтон має зробити крок уперед. Американські інтереси в Океанії більше не можна передавати на аутсорсинг без ризику.

[ + – ] Амбіції Китаю зростають по всьому регіону Фото: Flickr

Залучити Національну гвардію

Національна гвардія США відіграє важливу роль у розширенні впливу США в Тихоокеанському регіоні. Наприклад, програма Національної гвардії штату Невада на Фіджі та Тонга послужила важливою сполучною ланкою з військовими установами, які активно переманює Пекін. 2020 року Національна гвардія штату Вісконсин створила міждержавне партнерство в Папуа-Новій Гвінеї. У межах цієї програми місцеві військові працюють у парі із підрозділами Національної гвардії США, які забезпечують наставництво у ключових галузях. Навчання та практичні поради з питань гуманітарної допомоги та ліквідації наслідків стихійних лих, боротьби з наркотиками та навіть знешкодження недосліджених боєприпасів можуть налагодити важливі стосунки та дати безцінні навички відомствам Тихоокеанських островів.

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Але ці програми повинні йти далі і включати поліцію та воєнізовані формування, які є основною збройною силою у більшості країн Океанії. Мобільні сили Вануату, наприклад, стали об'єктом пильної уваги з боку Пекіна і також мають бути включені до програми державного партнерства. Поліція та правоохоронні органи по всьому регіону могли б отримати користь із досвіду, накопиченого підрозділами Національної гвардії США. Програма "Група цивільних дій" — це ще один вид діяльності, який добре підходить для Океанії та вже використовується в Палау та інших країнах. У межах цієї програми міжвідомчі команди об'єднуються з місцевими спільнотами для реалізації невеликих проєктів, які приносять матеріальну вигоду та величезну користь місцевій спільноті, чи то ремонт велосипедів для місцевих дітей, чи то допомогу у зміцненні ключових об'єктів інфраструктури в сезон тайфунів. Зв'язки, накопичені в результаті цих відносин, безпосередньо зміцнять регіональний вплив США і забезпечать позитивну противагу Пекіну, особливо після таких подій, як землетрус у Тонга в 2022 році, коли реакція США виявилася просто жалюгідною порівняно з реакцією Китаю.

Берегова охорона США — це ще один значний фактор, що сприятиме зміцненню американських інтересів в Океанії. Незаконний, нерегульований та неврахований рибний промисел є одним із найсерйозніших викликів безпеки, з яким стикаються тихоокеанські острови, підриваючи суверенітет та руйнуючи місцеву економіку та екологію. Китай з його глобальним рибальським флотом та зневагою до основних етичних норм поведінки на морі є основним порушником у всьому Південно-Тихоокеанському регіоні.

У цій боротьбі Берегова охорона США може співпрацювати з регіональною поліцією та береговою охороною через угоди Shiprider, у межах яких місцеві офіцери направляються на американські судна для патрулювання з метою виявлення незаконного, нерегульованого та неврахованого промислу. Береговій охороні потрібна більша присутність у південній частині Тихого океану та більш агресивна стратегія взаємодії з такими тихоокеанськими партнерами, як Самоа, Тонга та Вануату. З цією метою адміністрація Байдена може завершити ініціативу свого попередника щодо створення постійної станції берегової охорони на Американському Самоа. Розміщення там катерів швидкого реагування дозволить розширити присутність Берегової охорони в Океанії, протидіяти незаконному рибальству та діяльності в "сірій зоні" Китаю, а також поглибити зв'язки з країнами південної частини Тихого океану, які винагороджуватимуть посилення американської присутності довірою, відкритістю та відвертістю.

Урок останніх кількох років очевидний: Пекін має намір закріпитися у південній частині Тихого океану, являючи пряму загрозу довгостроковим інтересам США та їхніх союзників. Без послідовної стратегії відмови у доступі та проєктуванні відповідної потужності США у цьому регіоні фундаментальні американські інтереси опиняться під загрозою. Для США саме час підтримати низку активних оборонних ініціатив по всій Океанії, зокрема в країнах, де ми, як і раніше, відкрито і справедливо стурбовані станом демократії. Збільшуючи свою присутність у цьому динамічному регіоні та зміцнюючи політичні зв'язки з ним, Сполучені Штати з більшою ймовірністю зможуть зіграти конструктивну роль у просуванні демократичного управління, ніж якби вони продовжували поступатися цим полем Пекіну та його ставленикам. Виділивши більше ресурсів зараз, Вашингтон має можливість запобігти абсолютно непотрібному стратегічному сюрпризу в майбутньому.

Про автора

Александер Б. Грей — старший радник Marathon Initiative. Раніше він обіймав посаду заступника помічника президента та керівника апарату Ради національної безпеки Білого дому (2019-2021) та директора з питань безпеки Океанії та Індо-Тихоокеанського регіону у Раді національної безпеки (2018-2019). Нині він пише історію стратегії США на островах Тихого океану.

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