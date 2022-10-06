Попытки российской пропаганды преуменьшить успехи ВСУ все чаще проваливаются, — The Guardian

Журналисты пишут, что мобилизация в России проходит плохо. В регионах начался настоящий хаос, а в учебных центрах погибли уже 6 мобилизованных.

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Российская пропаганда пытается преуменьшить успехи ВСУ в Херсонской области. Так, многие пророссийские журналисты и военкоры заявляют, что ситуация является ужасной, худшей за все 7 месяцев войны. Об этом пишет издание The Guardian.

Сообщается, что масштабы отступления армии РФ пока остаются неясными. Пророссийские блогеры и журналисты рисуют мрачную картину ухудшения морального духа россиян, говоря об отсутствии ротации и истощении армии.

Журналисты пишут, что в день, когда Путин объявил о так называемой "частичной мобилизации", контракты солдат, воюющих в Украине, были автоматически продлены на неопределенный срок.

"Каждый день мы получаем сотни запросов от солдат, которые хотят найти способ расторгнуть свои контракты", — сказал журналистов анонимный российский юрист.

По его словам, большинство солдат не знали о том, что поедут воевать в Украину. А, когда война все же началась, они надеялись, что смогут поехать домой, как только их контракт закончится.

Издание пишет, что недавние военные неудачи России, казалось бы, слишком крупные, чтобы их игнорировать. Однако в Кремле надеются, что первая волна мобилизации сможет компенсировать потери. Однако пропагандистская кампания не смогла остановить хаос в российских регионах. Так, по меньшей мере шесть новобранцев погибли в учебных центрах с начала мобилизации. Один из них покончил с собой.

Ранее Фокус сообщал, что в Белом доме оценили возможность освобождения Крыма. В администрации Байдена заявили, что успехи украинских военных в Херсонской области вызывают надежду.

Еще напомним, что эксперты выяснили, что американцы думают о поддержке Украины и угрозах России. Опрос показал, что большинство американцев поддерживают военную помощь Вашингтона Киеву. Это касается как демократов, так и республиканцев.

Также сообщалось, что Арестович рассказал, как на самом деле проходит мобилизация в РФ. По словам советника ОП, Россия может призвать еще хоть 17 миллионов человек. Однако это не повлияет на положение дел на фронте, так сформировать боевые соединения не получится.