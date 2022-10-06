Спроби російської пропаганди применшити успіхи ЗСУ все частіше провалюються, — The Guardian

Журналісти пишуть, що мобілізація у Росії проходить погано. У регіонах розпочався справжній хаос, а у навчальних центрах загинули вже 6 мобілізованих.

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Російська пропаганда намагається применшити успіхи ЗСУ у Херсонській області. Так, багато проросійських журналістів і військових кореспондентів заявляють, що ситуація є жахливою, гіршою за всі 7 місяців війни. Про це пише видання The Guardian.

Повідомляється, що масштаби відступу армії РФ поки що залишаються незрозумілими. Проросійські блогери та журналісти малюють похмуру картину погіршення морального духу росіян, говорячи про відсутність ротації та виснаження армії.

Журналісти пишуть, що в день, коли Путін оголосив про так звану "часткову мобілізацію", контракти солдатів, що воюють в Україні, були автоматично продовжені на невизначений термін.

"Щодня ми отримуємо сотні запитів від солдатів, які хочуть знайти спосіб розірвати свої контракти", — сказав журналістів анонімний російський юрист.

За його словами, більшість солдатів не знали про те, що поїдуть воювати до України. А коли війна все ж таки почалася, вони сподівалися, що зможуть поїхати додому, як тільки їхній контракт закінчиться.

Видання пише, що недавні військові невдачі Росії, начебто, надто великі, щоб їх ігнорувати. Проте у Кремлі сподіваються, що перша хвиля мобілізації зможе компенсувати втрати. Проте, пропагандистська кампанія не змогла зупинити хаос у російських регіонах. Так щонайменше шість новобранців загинули у навчальних центрах з початку мобілізації. Один із них наклав на себе руки.

Раніше Фокус повідомляв, що у Білому домі оцінили можливість звільнення Криму. В адміністрації Байдена заявили, що успіхи українських військових на Херсонщині викликають надію.

Ще нагадаємо, що експерти з'ясували, що американці думають про підтримку України та погрози Росії. Опитування показало, що більшість американців підтримують військову допомогу Вашингтона Києву. Це стосується як демократів, і республіканців.

Також повідомлялося, що Арестович розповів, як насправді відбувається мобілізація до РФ. За словами радника ВП, Росія може закликати ще хоч 17 мільйонів людей. Однак це не вплине на стан справ на фронті, тому сформувати бойові з'єднання не вийде.