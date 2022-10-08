США и Британия провели учения с надводными беспилотниками после попыток Ирана их украсть

Иранские военные дважды пытались угнать надводные аппараты, оба раза вовремя реагировал американский флот. Для откачивания действий в заливе были проведены маневры.

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После иранских попыток украсть американские надводные дроны, Соединенные Штаты и Великобритания провели учения в Персидском заливе. Об этом сообщает Defense News.

Военно-морской флот США вместе с Королевским флотом Великобритании провели маневры с беспилотными надводными устройства от компании SailDrone. Иранские военные дважды пытались украсть американские устройства — в конце августа и в начале сентября.

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После инцидентов США решили провести учения, чтобы продолжать и дальше действовать в Персидском заливе несмотря на угрозы. В учениях приняли участие два американских и три британских военных корабля вместе с тремя надводными беспилотниками.

Военные отрабатывали совместные действия по передаче данных. Беспилотник делал снимки, а затем передавал их на корабли. В США заявили, что они и дальше будут использовать Saildrone Explorer в Персидском заливе так как его протяженность составляет 5000 морских миль, которые невозможно полностью проконтролировать. При этом подчеркивается, что Штаты действуют в международных водах и проливах в соответсвии с международными правилами.

Напомним, в конце сентября в компании Saildrone заявили, что им не страшны попытки Ирана украсть их устройства. Изготовлено сотни надводных устройств.

31 августа Иран попытался угнать беспилотный корабль США, взяв его на буксир. Однако ВМС США подняли вертолет, а задействовали сторожевой катер для пресечения кражи.

5 сентября инцидент произошел еще раз. Во второй раз иранский военный корабль попытался угнать сразу два надводных беспилотника.