США та Британія провели навчання з надводними безпілотниками після спроб Ірану їх вкрасти

Іранські військові двічі намагалися викрасти надводні апарати, обидва рази вчасно реагував американський флот. Для відкачування дій у затоці було проведено маневри.

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Після іранських спроб вкрасти американські надводні дрони, Сполучені Штати та Велика Британія провели навчання у Перській затоці. Про це повідомляє Defense News.

Військово-морський флот США разом із Королівським флотом Великої Британії провели маневри з безпілотними надводними пристроями від компанії SailDrone. Іранські військові двічі намагалися вкрасти американські пристрої — наприкінці серпня і на початку вересня.

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Після інцидентів США вирішили провести навчання, щоб продовжувати й далі діяти в Перській затоці, незважаючи на погрози. У навчаннях взяли участь два американські та три британські військові кораблі разом із трьома надводними безпілотниками.

Військові відпрацьовували спільні дії щодо передавання даних. Безпілотник робив знімки, а потім передавав їх на кораблі. У США заявили, що вони й надалі використовуватимуть Saildrone Explorer у Перській затоці, оскільки його довжина становить 5 000 морських миль, які неможливо повністю проконтролювати. При цьому наголошується, що Штати діють у міжнародних водах і протоках відповідно до міжнародних правил.

Нагадаємо, наприкінці вересня у компанії Saildrone заявили, що їм не страшні спроби Ірану вкрасти їхні пристрої. Виготовлено сотні надводних пристроїв.

31 серпня Іран спробував викрасти безпілотний корабель США, взявши його на буксир. Проте ВМС США підняли гелікоптер, а задіяли сторожовий катер для припинення крадіжки.

5 вересня інцидент стався вкотре. Вдруге іранський військовий корабель спробував викрасти відразу два надводні безпілотники.