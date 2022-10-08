Километровые пробки на Крымском мосту: пропускают по 10 машин раз в 30 минут (видео)

Владимир Путин подписал указ о повышении мер безопасности при движении через Керченский пролив. Водителей просят "воздержаться".

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Оккупационные власти в Крыму возобновили дорожное сообщение через Крымский мост. Об этом сообщает РИА "Новости".

Россия восстановила автомобильный переезд через Крымский мост, который был подорван утром 8 октября. Полицейские пропускают по 10 машин раз в 30 минут, причем на данный момент машины пропускают только на одной полосе уцелевшего полотна. В итоге перед мостом выстраиваются километровые очереди.

[ + – ] Очередь на переправу и проверка авто [ + – ] Очередь на переправу и проверка авто [ + – ] Очередь на переправу и проверка авто [ + – ] Очередь на переправу и проверка авто

С завтрашнего утра оккупанты планируют запускать по 100 машин и сразу на двух полосах движения. В то же время водителей просят воздержаться от поездок через Керченский (Крымский) мост.

[ + – ] После взрыва на Крымский мост пропускают только легковые авто

"Глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в 20:00-20:30 отправится первый большегрузный паром для грузовиков.

В прилегающем к Керченскому мосту Темрюкском районе ввели "желтый" уровень террористической опасности. Также по путепроводу запущен тестовый поезд. В РФ обещают полностью восстановить железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом.

[ + – ] На Кубани после взрыва на Крымском мосту объявлен "желтый уровень" опасности

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым. Этим должны заняться сотрудники ФСБ.

[ + – ] Проезд через Крымский мост возможен только по одной стороне Фото: Скриншот

Напомним, утром 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Оккупанты сразу заявили об украинской диверсии.

По данным СМИ, взрыв на Крымском мосту — это спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать свою причастность к происшествию до победы в войне.

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