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Военный Фокус Российско-украинская война Крымский мост взорван: что известно

Километровые пробки на Крымском мосту: пропускают по 10 машин раз в 30 минут (видео)

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Взрыв на Крымском мосту полностью дезорганизовал логистику на оккупированном полуострове

Владимир Путин подписал указ о повышении мер безопасности при движении через Керченский пролив. Водителей просят "воздержаться".

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Оккупационные власти в Крыму возобновили дорожное сообщение через Крымский мост. Об этом сообщает РИА "Новости".

Россия восстановила автомобильный переезд через Крымский мост, который был подорван утром 8 октября. Полицейские пропускают по 10 машин раз в 30 минут, причем на данный момент машины пропускают только на одной полосе уцелевшего полотна. В итоге перед мостом выстраиваются километровые очереди.

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Очередь на переправу и проверка авто
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Очередь на переправу и проверка авто
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Очередь на переправу и проверка авто
переправа керчь, движение по крымскому мосту, крымский мост, горит крымский мост, пожар на крымском мосту, диверсия на крымском мосту, теракт на крымском мосту Fullscreen
Очередь на переправу и проверка авто
переправа керчь, движение по крымскому мосту, крымский мост, горит крымский мост, пожар на крымском мосту, диверсия на крымском мосту, теракт на крымском мосту
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С завтрашнего утра оккупанты планируют запускать по 100 машин и сразу на двух полосах движения. В то же время водителей просят воздержаться от поездок через Керченский (Крымский) мост.

После взрыва на Крымский мост пропускают только легковые авто

"Глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в 20:00-20:30 отправится первый большегрузный паром для грузовиков.

В прилегающем к Керченскому мосту Темрюкском районе ввели "желтый" уровень террористической опасности. Также по путепроводу запущен тестовый поезд. В РФ обещают полностью восстановить железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом.

На Кубани после взрыва на Крымском мосту объявлен "желтый уровень" опасности

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым. Этим должны заняться сотрудники ФСБ.

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Проезд через Крымский мост возможен только по одной стороне
Фото: Скриншот

Напомним, утром 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Оккупанты сразу заявили об украинской диверсии.

По данным СМИ, взрыв на Крымском мосту — это спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать свою причастность к происшествию до победы в войне.

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