Километровые пробки на Крымском мосту: пропускают по 10 машин раз в 30 минут (видео)
Владимир Путин подписал указ о повышении мер безопасности при движении через Керченский пролив. Водителей просят "воздержаться".
Оккупационные власти в Крыму возобновили дорожное сообщение через Крымский мост. Об этом сообщает РИА "Новости".
Россия восстановила автомобильный переезд через Крымский мост, который был подорван утром 8 октября. Полицейские пропускают по 10 машин раз в 30 минут, причем на данный момент машины пропускают только на одной полосе уцелевшего полотна. В итоге перед мостом выстраиваются километровые очереди.
С завтрашнего утра оккупанты планируют запускать по 100 машин и сразу на двух полосах движения. В то же время водителей просят воздержаться от поездок через Керченский (Крымский) мост.
"Глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в 20:00-20:30 отправится первый большегрузный паром для грузовиков.
В прилегающем к Керченскому мосту Темрюкском районе ввели "желтый" уровень террористической опасности. Также по путепроводу запущен тестовый поезд. В РФ обещают полностью восстановить железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым. Этим должны заняться сотрудники ФСБ.
Напомним, утром 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Оккупанты сразу заявили об украинской диверсии.
По данным СМИ, взрыв на Крымском мосту — это спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать свою причастность к происшествию до победы в войне.Важно