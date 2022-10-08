"Крымский мост — ВСЬО". Глава Укрпошты анонсировал новые марки в честь взрыва (фото)
Новые марки с изображением разрушенного Крымского моста будут продавать по 18 гривен за штуку.
"Укрпошта" выпустит почтовые марки, посвященные взрыву на Крымском мосту. Подробности директор организации Игорь Смелянский сообщил на своей странице в Facebook.
"Я знаю, вы ждали этот пост, — обратился к украинцам Смелянский, не забыв добавить в текст смайлики. — По случаю праздника Укрпошта выпускает новую марку с Крымским мостом, или, точнее, с тем, что от него останется".
На марке изображены Джек и Роза, главные герои фильма "Титаник", намекающие, что Крымский мост постигнет судьба одноименного корабля. Пара стоит посреди разрушающегося дорожного полотна, на котором можно заметить уничтоженный российский танк, а с обрыва в воду падает легковой автомобиль российской марки "Лада".
Подготовили также открытку, на которой нарисована "бавовна" и разорванные наручники на месте Крымского моста, которые приковывали Крым к России.
По словам Игоря Смелянского, новые марки выпустят тиражом 7 миллионов экземпляров и с номиналом "М", что означает "Мост". Дата выпуска пока неизвестна, но стоимость их составит 18 гривен.
"Как вы понимаете, готовили марку давно вместе с художником Юрием Шаповалом. Там и стиральная машинка, и вражеская техника, и наручники, которые Крым разрывает с Россией, — отметил глава "Укрпочты". — Доброго дня не буду желать, потому что он и так прекрасен. Крымский мост – ВСЕ!".
В комментариях пользователи социальных сетей уже начали записываться в очередь на покупку марок для пополнения коллекции. Некоторые предложили сюжеты для новых изображений: развал России, гроб, Владимир Путин на виселице.
8 октября стало известно о взрыве на Крымском мосту, который вызвал масштабный пожар. Российские власти заявили, что загорелись семь цистерн с топливом из железнодорожного состава, кроме того, обрушилась часть дорожного полотна.
"Укрпочта" не впервые выпускает марки, посвященные войне в Украине. 29 марта почтовый оператор возобновил роботу после вторжения России и анонсировал выпуск марки "Русский военный корабль, иди на*уй", которые очень быстро раскупили.
В июне "Укрпочта" решила выпустить марку "Победа за тракторными войсками". На ней изображен трактор, который тащит на буксире российский танк, а надпись гласит: "Доброго вечора, ми з України". В августе "Укрпочта" отчиталась, что продала на еBay и Amazon марок на 5 млн гривен. Купить мерч, посвященный войне в Украине, захотели покупатели по всему миру: от Германии до Гонконга.Важно