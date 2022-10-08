"Кримський міст — ВСЬО". Глава Укрпошти анонсував нові марки на честь вибуху (фото)

Нові марки із зображенням зруйнованого Кримського мосту продаватимуть по 18 гривень за штуку.

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"Укрпошта" випустить поштові марки, присвячені вибуху на Кримському мості. Подробиці директор організації Ігор Смілянський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я знаю, ви чекали на цей допис, — звернувся до українців Смілянський, не забувши додати до тексту смайлики. — З нагоди свята Укрпошта випускає нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться".

На марці зображені Джек і Роза, головні герої фільму "Титанік", які натякають на те, що Кримський міст спіткає доля однойменного корабля. Пара стоїть посеред дорожнього полотна, що руйнується, на якому можна помітити знищений російський танк, а з обриву у воду падає легковий автомобіль російської марки "Лада".

Підготували також листівку, на якій намальовано "бавовну" та розірвані наручники на місці Кримського мосту, які приковували Крим до Росії.

[ + – ] Нові марки "Укрпошти" Фото: Facebook

За словами Ігоря Смілянського, нові марки випустять тиражем 7 мільйонів екземплярів і з номіналом "М", що означає "Міст". Дата випуску поки що невідома, але вартість їх складе 18 гривень.

"Як ви розумієте, готували марку давно разом із художником Юрієм Шаповалом. Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з Росією, — зазначив глава "Укрпошти". — Доброго дня не бажатиму, бо він і так прекрасний. Кримський міст — ВСЬО!".

[ + – ] Марка із вибухом на Кримському мості Фото: Facebook

У коментарях користувачі соціальних мереж уже почали записуватись у чергу на купівлю марок для поповнення колекції. Дехто запропонував сюжети для нових зображень: розвал Росії, труну, Володимир Путін на шибениці.

8 жовтня стало відомо про вибух на Кримському мосту, який спричинив масштабну пожежу. Російська влада заявила, що спалахнули сім цистерн із паливом із залізничного складу, крім того, обрушилася частина дорожнього полотна.

"Укрпошта" не вперше випускає марки, присвячені війні в Україні. 29 березня поштовий оператор відновив роботу після вторгнення Росії та анонсував випуск марки "Російський військовий корабель, іди на*уй", які дуже швидко розкупили.

У червні "Укрпошта" вирішила випустити марку "Перемога за тракторними військами". На ній зображено трактор, який тягне на буксирі російський танк, а напис говорить: "Доброго вечора, ми з України". У серпні "Укрпошта" відзвітувала, що продала на еBay та Amazon марок на 5 млн гривень. Купити мерч, присвячений війні в Україні, захотіли покупці у всьому світі: від Німеччини до Гонконгу.

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