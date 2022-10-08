Кілометрові затори на Кримському мосту: пропускають по 10 машин раз на 30 хвилин (відео)

Володимир Путін підписав указ про підвищення заходів безпеки під час руху через Керченську протоку. Водіїв просять "утриматись".

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Окупаційна влада в Криму відновила дорожнє сполучення через Кримський міст. Про це повідомляє "РИА Новости".

Росія відновила автомобільний переїзд через Кримський міст, який було підірвано вранці 8 жовтня. Поліцейські пропускають по 10 машин раз на 30 хвилин, причому наразі машини пропускають лише на одній смузі вцілілого полотна. Унаслідок перед мостом вишиковуються кілометрові черги.

[ + – ] Черга на переправу та перевірка авто [ + – ] Черга на переправу та перевірка авто [ + – ] Черга на переправу та перевірка авто [ + – ] Черга на переправу та перевірка авто

Із завтрашнього ранку окупанти планують запускати по 100 машин й одразу на двох смугах руху. Водночас водіїв просять утриматися від поїздок через Керченський (Кримський) міст.

[ + – ] Після вибуху на Кримський міст пропускають лише легкові авто

"Глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що о 20:00-20:30 вирушить перший великовантажний пором для вантажівок.

У прилеглому до Керченського мосту Темрюкському районі запровадили "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Також по шляхопроводу запущено тестовий потяг. В РФ обіцяють повністю відновити залізничне сполучення з окупованим півостровом.

[ + – ] На Кубані після вибуху на Кримському мосту оголошено "жовтий рівень" небезпеки

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про посилення захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Росія — півострів Крим і магістрального газопроводу Краснодарський край — Крим. Цим мають зайнятися співробітники ФСБ.

[ + – ] Проїзд через Кримський міст можливий лише з одного боку Фото: Скриншот

Нагадаємо, вранці 8 жовтня стався вибух на Кримському мості. Окупанти одразу заявили про українську диверсію.

За даними ЗМІ, вибух на Кримському мості — це спецоперація СБУ. У спецслужбі відмовилися коментувати свою причетність до події до перемоги у війні.

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