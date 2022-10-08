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Кілометрові затори на Кримському мосту: пропускають по 10 машин раз на 30 хвилин (відео)

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Вибух на Кримському мості повністю дезорганізував логістику на окупованому півострові

Володимир Путін підписав указ про підвищення заходів безпеки під час руху через Керченську протоку. Водіїв просять "утриматись".

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Окупаційна влада в Криму відновила дорожнє сполучення через Кримський міст. Про це повідомляє "РИА Новости".

Росія відновила автомобільний переїзд через Кримський міст, який було підірвано вранці 8 жовтня. Поліцейські пропускають по 10 машин раз на 30 хвилин, причому наразі машини пропускають лише на одній смузі вцілілого полотна. Унаслідок перед мостом вишиковуються кілометрові черги.

Черга на переправу та перевірка авто Fullscreen
Черга на переправу та перевірка авто
Черга на переправу та перевірка авто Fullscreen
Черга на переправу та перевірка авто
Черга на переправу та перевірка авто Fullscreen
Черга на переправу та перевірка авто
Черга на переправу та перевірка авто Fullscreen
Черга на переправу та перевірка авто
Черга на переправу та перевірка авто
Черга на переправу та перевірка авто
Черга на переправу та перевірка авто
Черга на переправу та перевірка авто

Із завтрашнього ранку окупанти планують запускати по 100 машин й одразу на двох смугах руху. Водночас водіїв просять утриматися від поїздок через Керченський (Кримський) міст.

Після вибуху на Кримський міст пропускають лише легкові авто

"Глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що о 20:00-20:30 вирушить перший великовантажний пором для вантажівок.

У прилеглому до Керченського мосту Темрюкському районі запровадили "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Також по шляхопроводу запущено тестовий потяг. В РФ обіцяють повністю відновити залізничне сполучення з окупованим півостровом.

На Кубані після вибуху на Кримському мосту оголошено "жовтий рівень" небезпеки

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про посилення захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Росія — півострів Крим і магістрального газопроводу Краснодарський край — Крим. Цим мають зайнятися співробітники ФСБ.

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Проїзд через Кримський міст можливий лише з одного боку
Фото: Скриншот

Нагадаємо, вранці 8 жовтня стався вибух на Кримському мості. Окупанти одразу заявили про українську диверсію.

За даними ЗМІ, вибух на Кримському мості — це спецоперація СБУ. У спецслужбі відмовилися коментувати свою причетність до події до перемоги у війні.

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