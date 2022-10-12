Путин решил провести в Украине операцию "Ледяная Зима", — СМИ

Западные эксперты полагают, что удары российских сил по объектам критической инфраструктуры имеют ультимативный характер. Путин хочет, чтобы Украина согласилась на аннексию захваченных территорий и таким образом планирует остановить военные действия до начала зимы.

Related video

Немецкие обозреватели инетрнет-газеты Bild прокомментировали недавние массированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. В материале под названием "Операция "Ледяная Зима": Как Путин хочет заморозить Украину" они отметили, что российский президент направил послание Украине — "либо вы отдаете нам аннексированные территории, либо мы вас будем бомбить, пока вы не замерзнете и не умрете от холода".

Издание цитирует специалиста из Стокгольмского института восточноевропейских исследований Андреаса Умланда, который полагает, что, нанося удары по объектам энергетики, Путин хочет "заморозить" войну до наступления зимы.

"То, что мы видим, — это стратегия достижения диктаторского мира России и избежания новой зимней войны", — говорит эксперт.

Важно

Операция Холодомор. Ракетный обстрел Украины — это фальстарт, его планировали позже

По его словам, удары по критической инфраструктуре призваны создать давление на население Украины, чтобы "заставить украинское правительство уступить".

Наличие такой стратегии Кремля подтвердили и представители украинской власти. Обозреватели ссылаются на слова мэра Киева Виталия Кличко, который в интервью Bild сообщил об опасности, что Киев и другие города зимой могут остаться без электричества и отопления.

"Мы боремся за то, чтобы иметь возможность обеспечить людей электричеством, водой, отоплением даже зимой. Риск существует из-за ракетных атак. Вот почему мы просим наших партнеров предоставить специальные противоракетные системы", — отметил Кличко.

Тем временем, некоторые эксперты полагают, что у Путина существует и другой план на случай, если Украина не согласится на замораживание военных действий. Существуют опасения, что Россия хочет использовать их для вооружения своих 300 000 мобилизованных резервистов, чтобы в случае необходимости проникнуть вглубь Украины зимой.

Кроме того существует также опасность нанесения удара со стороны Беларуси. Вчера 11 октября стало известно, что россияне продолжают перебрасывать на территорию Беларуси иранские дроны-камикадзе "Shahed-136". А из республики в сторону РФ выехало 13 эшелонов с военной техникой и боеприпасами.

Ранее представители спецслужб Беларуси заявляли, что они ожидают наступление переломного момента в войне с ноября месяца. По словам председателя белорусского КГБ Ивана Тертеля, переломный момент в войне наступит с ноября по февраль, но только при условии, если Россия качественно проведет мобилизацию и обеспечит свою оккупационную группировку войск необходимым вооружением.