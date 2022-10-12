Путін вирішив провести в Україні операцію "Крижана Зима", — ЗМІ

Західні експерти вважають, що удари російських сил по об'єктах критичної інфраструктури мають ультимативний характер. Путін хоче, щоб Україна погодилася на анексію захоплених територій і, таким чином, планує зупинити воєнні дії до початку зими.

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Німецькі оглядачі інетрнет-газети Bild прокоментували нещодавні масовані ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі. У матеріалі під назвою "Операція "Крижана Зима": Як Путін хоче заморозити Україну" вони зазначили, що російський президент направив послання Україні — "або ви віддаєте нам анексовані території, або ми вас бомбитимемо, поки ви не замерзнете і не помрете від холоду".

Видання цитує спеціаліста зі Стокгольмського інституту східноєвропейських досліджень Андреаса Умланда, який вважає, що завдаючи ударів по об'єктах енергетики, Путін хоче "заморозити" війну до настання зими.

"Те, що ми бачимо, — це стратегія досягнення диктаторського світу Росії та уникнення нової зимової війни", — говорить експерт.

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За його словами, удари по критичній інфраструктурі покликані створити тиск на населення України, щоб "змусити український уряд поступитися".

Наявність такої стратегії Кремля підтвердили представники української влади. Оглядачі посилаються на слова мера Києва Віталія Кличка, який в інтерв'ю Bild повідомив про небезпеку, що Київ та інші міста взимку можуть залишитись без електрики та опалення.

"Ми боремося за те, щоб мати можливість забезпечити людей електрикою, водою, опаленням навіть узимку. Ризик існує через ракетні атаки. Ось чому ми просимо наших партнерів надати спеціальні протиракетні системи", — зазначив Кличко.

Тим часом, деякі експерти вважають, що Путін має й інший план на випадок, якщо Україна не погодиться на заморожування воєнних дій. Існують побоювання, що Росія хоче використати їх для озброєння своїх 300 000 мобілізованих резервістів, щоб у разі потреби проникнути в глиб України взимку.

Крім того, існує також небезпека завдання удару з боку Білорусі. Учора 11 жовтня стало відомо, що росіяни продовжують перекидати на територію Білорусі іранські дрони-камікадзе Shahed-136. А з республіки у бік РФ виїхало 13 ешелонів із військовою технікою та боєприпасами.

Раніше представники спецслужб Білорусі заявляли, що вони очікують настання переломного моменту у війні з листопада місяця. За словами голови білоруського КДБ Івана Тертеля, переломний момент у війні настане з листопада по лютий, але лише за умови, якщо Росія якісно проведе мобілізацію та забезпечить своє окупаційне угруповання військ необхідним озброєнням.