ВСУ за сутки уничтожили 420 оккупантов, 6 вертолетов и 33 беспилотника, — Генштаб (фото)

С первого дня полномасштабного вторжения были ликвидированы 63 800 российских оккупантов.

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ВС РФ за минувшие сутки потеряли 420 военнослужащих, 6 вертолетов и 33 беспилотника оперативно-тактического уровня. Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 13 октября.

По данным командования, в течение минувших суток оккупационные войска потеряли 420 человек, 6 вертолетов и 6 танков.

Подразделениям Вооруженных сил Украины, как сказано в сводке Генштаба, также удалось уничтожить 33 беспилотника оперативно-тактического уровня и 17 артиллерийских систем. Общие потери ВС РФ за 12 октября составляют:

личный состав — 420 человек;

танки — 6;

вертолеты — 6;

боевые бронированные машины — 11;

артиллерийские системы — 17;

реактивные системы залпового огня — 2 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 33;

автомобильная техника и цистерны с топливом — 9 единиц.

С первого дня полномасштабного вторжения, по подсчетам Генштаба, ВСУ ликвидировали около 63800 российских военнослужащих.

Командование Воздушных сил уточняет, что за минувшие сутки зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией ВС уничтожены пять ударных вертолетов Ка-52, 17 дронов-камикадзе Shahed-136 и два "Zala Ланцет".

[ + – ] ВС РФ за сутки потеряли 420 солдат и 33 беспилотника

Отметим, что в ночь с 12 на 13 октября российские войска атаковали несколько регионов Украины, используя иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Прилеты и взрывы были слышны в Киевской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях.

Также сообщалось, что утром 13 октября ВС РФ атаковали Киевскую область с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Как минимум три прилета было зафиксировано в Макарове Бучанского района, в результате которых на объектах инфраструктуры возникли пожары.