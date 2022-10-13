ЗСУ за добу знищили 420 окупантів, 6 вертольотів і 33 безпілотники, — Генштаб (фото)

Із першого дня повномасштабного вторгнення було ліквідовано 63 800 російських окупантів.

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ЗС РФ за минулу добу втратили 420 військовослужбовців, 6 вертольотів і 33 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 13 жовтня.

За даними командування, протягом минулої доби окупаційні війська втратили 420 осіб, 6 вертольотів і 6 танків.

Підрозділам Збройних сил України, як сказано у зведенні Генштабу, також вдалося знищити 33 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 17 артилерійських систем. Загальні втрати ЗС РФ за 12 жовтня становлять:

особовий склад — 420 осіб;

танки — 6;

вертольоти — 6;

бойові броньовані машини — 11;

артилерійські системи — 17;

реактивні системи залпового вогню — 2 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33;

автомобільна техніка та цистерни з паливом — 9 одиниць.

Із першого дня повномасштабного вторгнення, за підрахунками Генштабу, ЗСУ ліквідували близько 63 800 російських військовослужбовців.

Командування Повітряних сил уточнює, що за минулу добу зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією ЗС знищено п'ять ударних вертольотів Ка-52, 17 дронів-камікадзе Shahed-136 і два "Zala Ланцет".

[ + – ] ЗС РФ за добу втратили 420 солдатів і 33 безпілотники

Зазначимо, що в ніч із 12 на 13 жовтня російські війська атакували кілька регіонів України, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Прильоти й вибухи було чути в Київській, Черкаській, Вінницькій і Житомирській областях.

Також повідомлялося, що вранці 13 жовтня ЗС РФ атакували Київську область за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Як мінімум три прильоти було зафіксовано в Макарові Бучанського району, внаслідок яких на об'єктах інфраструктури виникли пожежі.