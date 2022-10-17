Восстановлению не подлежит: людей из разрушенного дома в Киеве расселят по отелям (видео)

Из-под завалов дома спасатели достали тело еще одного погибшего в результате удара по центру столицы. Известный украинский телеведущий Егор Гордеев рассказал, что его дом находится по соседству и там возникла трещина от ударной волны.

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Из-за российской атаки дронами по многоэтажному дому в центре Киева 16 семей потеряли свои квартиры. Разрушенное здание восстановлению не подлежит. Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Насколько я знаю, в этом доме находилось 16 семей. Он разрушен полностью. Несущие конструкции разрушены, почти ничего не осталось", –– прокомментировал он.

По словам городского головы, людей пока разместят в отелях или другом временном жилье. В то же время, столичная власть рассматривает возможность найти для пострадавших киевлян жилье в качестве постоянного места жительства.

Также Кличко у себя в соцсетях рассказал, что спасатели достали из-под завалов дома тело еще одного погибшего жителя. Таким образом, в настоящий момент известно о четырех убитых в результате атаки. До этого мэр уже сообщал о том, что жертвами россиян стала молодая пара, ожидающая ребенка, и еще одна женщина.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, под завалами все еще могут находиться люди, уточнил Кличко.

В настоящее время в медучреждения города госпитализировано трое пострадавших, из которых двое –– сотрудники ГСЧС.

По соседству: удар рядом с домом телеведущего

Ведущий утреннего шоу "Завтрак с 1+1" Егор Гордеев рассказал, что живет в высотке рядом с домом, пострадавшим в результате атаки дрона-камикадзе. По его словам, разрушенное здание находится буквально в паре метров от него, так что его задело ударной волной.

Еще утром Гордеев опубликовал у себя в соцсетях фотографию своего дома, который стоит рядом с разрушенным зданием, и подписал ее "Мой дом Киев". Однако подписчики ведущего решили, что именно его дом пострадал во время атаки.

[ + – ] Ведущий Егор Гордеев живет по соседству с разрушенным домом

Как позже объяснил сам тележурналист, он услышал несколько глухих взрывов через пять минут после начала воздушной тревоги. После этого Гордеев выехал на работу в студию, и уже в дороге услышал громкий взрыв.

"Это и был тот прилет, который мы теперь все видим. Я думал, что это мой дом. Это прямо стена в стену", –– рассказал ведущий.

По его словам, ударная волна задела его дом, там образовалось трещина. На балконе Гордеева лежит куча разбитого стекла из соседних окон.

Комментируя свое состояние, ведущий отметил, что чувствует себя "лучше, чем люди под завалами".

"Я философски к этому отношусь. В конце концов, я могу вернуться и ночевать в своей квартире –– это тоже неплохо", –– добавил он.

Напомним, утром 17 октября россияне дважды атаковали Киев дронами-камикадзе. Первая серия взрывов произошла около семи часов. Спустя какое-то время оккупанты еще раз ударили по столице. В результате попадания дрона обрушилась часть жилого дома в Шевченковском районе.

По словам Кличко, всего сегодня в сторону Киева летело 28 дронов, большинство из них удалось сбить. Всего в столице было пять взрывов.