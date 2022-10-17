Відновленню не підлягає: людей із зруйнованого будинку у Києві розселять по готелях (відео)

З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло ще одного загиблого внаслідок удару центром столиці. Відомий український телеведучий Єгор Гордєєв розповів, що його будинок знаходиться по сусідству, і там виникла тріщина від ударної хвилі.

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Через російську атаку дронами по багатоповерховому будинку в центрі Києва 16 сімей втратили свої квартири. Зруйнована будівля відновленню не підлягає. Про це в етері телеканалу "Київ" заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Наскільки я знаю, у цьому будинку перебувало 16 сімей. Він зруйнований повністю. Тримальні конструкції зруйновані, майже нічого не залишилося", — прокоментував він.

За словами міського голови, людей поки що розмістять у готелях чи іншому тимчасовому житлі. Водночас столична влада розглядає можливість знайти для постраждалих киян житло як постійне місце проживання.

Також Кличко у себе в соцмережах розповів, що рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло ще одного загиблого мешканця. Загалом, зараз відомо про чотирьох убитих у результаті атаки. До цього мер вже повідомляв про те, що жертвами росіян стала молода пара, яка чекає на дитину, і ще одна жінка.

Пошуково-рятувальні роботи на місці події продовжуються, під завалами все ще можуть бути люди, уточнив Кличко.

Наразі до медзакладів міста госпіталізовано трьох постраждалих, з яких двоє – співробітники ДСНС.

По сусідству: удар поряд із будинком телеведучого

Ведучий ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Єгор Гордєєв розповів, що живе у висотці поряд з будинком, який постраждав внаслідок атаки дрона-камікадзе. За його словами, зруйнована будівля знаходиться буквально за кілька метрів від неї, тож її зачепило ударною хвилею.

Ще вранці Гордєєв опублікував у себе в соцмережах фотографію свого будинку, який стоїть поряд із зруйнованою будівлею, та підписав її "Мій дім Київ". Однак підписники ведучого вирішили, що саме його будинок постраждав під час атаки.

[ + – ] Ведучий Єгор Гордєєв живе по сусідству із зруйнованим будинком

Як пізніше пояснив сам тележурналіст, він почув кілька глухих вибухів за п'ять хвилин після початку повітряної тривоги. Після цього Гордєєв виїхав на роботу до студії і вже в дорозі почув гучний вибух.

"Це і був той приліт, який ми тепер всі бачимо. Я думав, що це мій будинок. Це прямо стіна в стіну", — розповів ведучий.

За його словами, ударна хвиля зачепила його будинок, там утворилася тріщина. На балконі Гордєєва лежить купа розбитого скла із сусідніх вікон.

Коментуючи свій стан, ведучий зазначив, що почувається "краще, ніж люди під завалами".

"Я філософськи до цього ставлюся. Зрештою, я можу повернутися і ночувати у своїй квартирі — це теж непогано", — додав він.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня росіяни двічі атакували Київ дронами-камікадзе. Перша серія вибухів сталася близько сьомої години. Через якийсь час окупанти ще раз ударили по столиці. Внаслідок влучення дрону обрушилася частина житлового будинку у Шевченківському районі.

За словами Кличка, всього сьогодні у бік Києва летіло 28 дронів, більшість із них вдалося збити. Загалом у столиці було п'ять вибухів.