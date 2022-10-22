Путин хочет продолжать войну: в ISW рассказали, зачем армия РФ собирается подорвать Каховскую ГЭС
По словам аналитиков, непохоже, чтобы президент РФ искал выхода из войны при помощи переговоров. Они уверены, что Кремль хочет дать приказ подорвать Каховскую ГЭС.
Россия начала выводить свои силы с Западного берега Днепра в Херсонской области. Это может продолжаться в течение нескольких недель, о чем сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).
В новом отчете сказано, что российское командование формирует хорошо вооруженный отряд для того, чтобы он прикрывал отступающую на левый берег Днепра группировку.
"Российские официальные лица сохраняют осторожность в отношении того, отдал ли президент России Владимир Путин приказ о выводе войск из Херсона, и, вероятно, продолжают готовить информационное пространство к этому", — сказано в отчете.
Также аналитики заявили, что армия РФ скорее всего попытается подорвать Каховскую ГЭС. Таким образом она будет прикрывать свой отход с правого берега Днепра. В самом же подрыве обвинять Украину.
"У России, однако, есть все основания попытаться прикрыть свои отступающие войска и расширить реку Днепр, которую украинским войскам необходимо будет пересечь для продолжения контрнаступления. Любые заявления о том, что российские войска не будут взрывать дамбу из-за опасений за водоснабжение Крыма, абсурдны", — заявили аналитики.
Кроме того, в ISW уверены, что президент РФ Владимир Путин готовит условия для того, чтобы война продолжалась. Непохоже, чтобы он на самом деле был заинтересован в переговорном процессе с Киевом.
"Информационные условия, поставленные Кремлем для вывода войск из Херсона, подготовка к прорыву дамбы, подготовка к дополнительной мобилизации и призыву на военную службу — все это свидетельствует о том, что Путин не ищет выхода из войны в ближайшее время", — сказано в отчете.
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