Путін хоче продовжувати війну: в ISW розповіли, навіщо армія РФ має намір підірвати Каховську ГЕС

За словами аналітиків, не схоже, щоб президент РФ шукав виходу з війни за допомогою переговорів. Вони впевнені, що Кремль хоче наказати підірвати Каховську ГЕС.

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Росія почала виводити свої сили із Західного берега Дніпра у Херсонській області. Це може тривати кілька тижнів, про що повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті сказано, що російське командування формує добре озброєний загін для того, щоб він прикривав групування, що відступає на лівий берег Дніпра.

"Російські офіційні особи зберігають обережність щодо того, чи віддав президент Росії Володимир Путін наказ про виведення військ з Херсона, і, ймовірно, продовжують готувати інформаційний простір до цього", — йдеться у звіті.

Також аналітики заявили, що армія РФ, швидше за все, спробує підірвати Каховську ГЕС. Таким чином вона прикриватиме свій відхід із правого берега Дніпра. У самому ж підриві звинувачувати Україну.

"У Росії, однак, є всі підстави спробувати прикрити свої війська, що відступають, і розширити річку Дніпро, яку українським військам необхідно буде перетнути для продовження контрнаступу. Будь-які заяви про те, що російські війська не будуть підривати дамбу через побоювання за водопостачання Криму, абсурдні ", — заявили аналітики.

Крім того, у ISW упевнені, що президент РФ Володимир Путін готує умови для того, щоб війна тривала. Не схоже, щоб він справді був зацікавлений у переговорному процесі з Києвом.

"Інформаційні умови, поставлені Кремлем для виведення військ з Херсона, підготовка до прориву дамби, підготовка до додаткової мобілізації та призову на військову службу — все це свідчить про те, що Путін не шукає виходу з війни найближчим часом", — йдеться у звіті.

Раніше Фокус повідомляв, що країни-сусіди України готуються до ядерного удару з боку Росії. У багатьох країнах Східної та Центральної Європи готують притулки на випадок, якщо Росія таки зважиться на ядерний удар по Україні чи теракт на ядерному об'єкті.

Також повідомляється, що міністри оборони США та РФ поговорили вперше за кілька місяців. Журналісти пишуть, що глави оборонних відомств двох країн обговорювали ситуацію у Східній Європі та Україні зокрема. Попередні дзвінки до Москви з боку США ігнорували.

Ще нагадаємо, що ЗМІ показали, як Україна доведе воєнні злочини з боку РФ. Журналісти показали фотографії уламків снарядів та ракет, якими обстрілювали Харківську область.