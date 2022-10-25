"Незаметные для оккупантов": ВСУ получат 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE (видео)

По словам министра, PUMA-LE на вооружении в 18 странах мира. Эти американские дроны могут летать на расстояние до 60 километров.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Вооруженные силы получат 11 комплексов беспилотников PUMA-LE. Об этом он написал у себя в Telegram.

По словам чиновника, стоимость таких БПЛА составляет более 540 млн гривен. Они оборудованы обычной и тепловизионной камерой с шестикратным увеличением. Это поможет украинским военным находить неприятеля в любое время суток и при любых погодных условиях.

"Благодаря антеннам беспилотники преодолевают расстояние до 60 км. Такая дистанция поможет защитникам пробираться в тыл противника", — написал Федоров.

Он заявил, что БПЛА могут находиться в полете приблизительно 6 часов и подниматься на высоту до 3 километров. Таким образом, оккупанты не смогут их заметить.

"PUMA-LE на вооружении в 18 странах мира: США, Великобритания, Германия, Франция. Теперь пополняем такими "птичками" и наш фронт", — заявил Федоров.

[ + – ] Демонстрация PUMA-LE

Разведывательные дроны PUMA

БПЛА PUMA разрабатываются американской компанией "AeroVironment Inc". Разработка основана на конструкции беспилотного аппарата FQM-151 "Пойнтер". Одной из модификаций является PUMA-AE, которая предназначена для ведения наблюдения, патрулирования, разведки и корректировки огневой поддержк. Именно ее начали передавать США Украине в апреле 2022 года в рамках очередного пакета помощи.

Ранее Фокус сообщал, что Залужный поговорил с высокопоставленным генералом США Милли. Залужный заявил, что ВСУ проводят активную оборону и наступательные действия на главных направлениях боевых действий.

Также сообщалось, что РФ готовится ударить со стороны Беларуси с целью нарушить логистику ВСУ. Генерал Александр Сырский считает, что российские военные рискуют совершить очередную ошибку, подобную той, которая была совершена в начале войны.

Еще напомним, что генсек НАТО назвал абсурдными обвинения РФ в разработке Украиной "грязной бомбы". Россия, по словам Йенса Столтенберга, зачастую обвиняет другие страны в том, что сама собирается сделать.