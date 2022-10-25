"Непомітні для окупантів": ЗСУ отримають 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE (відео)

За словами міністра, PUMA-LE на озброєнні у 18 країнах світу. Ці американські дрони можуть літати на відстань до 60 км.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Збройні сили матимуть 11 комплексів безпілотників PUMA-LE. Про це він написав у себе в Telegram.

За словами чиновника, вартість таких БПЛА складає понад 540 млн гривень. Вони обладнані звичайною та тепловізійною камерою із шестикратним збільшенням. Це допоможе українським військовим знаходити ворога у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

"Завдяки антенам безпілотники долають відстань до 60 км. Така дистанція допоможе захисникам пробиратися до тилу противника", — написав Федоров.

Він заявив, що БПЛА можуть бути в польоті приблизно 6 годин і підійматися на висоту до 3 кілометрів. Таким чином окупанти не зможуть їх помітити.

"PUMA-LE на озброєнні в 18 країнах світу: США, Великобританія, Німеччина, Франція. Тепер поповнюємо такими "пташками" і наш фронт", — заявив Федоров.

[ + – ] Демонстрація PUMA-LE

Розвідувальні дрони PUMA

БПЛА PUMA розробляються американською компанією "AeroVironment Inc". Розробка заснована на конструкції безпілотного апарату FQM-151 "Пойнтер". Однією з модифікацій є PUMA-AE, яка призначена для ведення спостереження, патрулювання, розвідки та коригування вогневої підтримки. Саме її почали передавати США Україні у квітні 2022 року у рамках чергового пакету допомоги.

Раніше Фокус повідомляв, що Залужний поговорив із високопоставленим генералом США Міллі. Залужний заявив, що ЗСУ проводять активну оборону та наступальні дії на головних напрямках бойових дій.

Також повідомлялося, що РФ готується вдарити з боку Білорусі з метою порушити логістику ЗСУ. Генерал Олександр Сирський вважає, що російські військові ризикують зробити чергову помилку, подібну до тієї, яка була скоєна на початку війни.

Ще нагадаємо, що генсек НАТО назвав абсурдними звинувачення РФ у розробці Україною "брудної бомби". Росія, за словами Єнса Столтенберга, часто звинувачує інші країни в тому, що сама збирається зробити.