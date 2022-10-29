Украине не нужен "поход на Москву", – эксперт о возможной войне на территории РФ

Россия использует против Украины непригодное ракетное оружие — снаряды сами меняют направление полета. Часть ракет летит на Белгород, а военные РФ сами их сбивают, считает военный эксперт Александр Коваленко.

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Украина с первых дней полномасштабного вторжения России не использует возможности, которые у нее есть, для нанесения ударов по военным объектам РФ. Об этом заявил в комментарии Фокусу для материала "Поход на Белгород. Имеет ли Украина право на удар по российской территории" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Все, что сегодня заявляет российская сторона об обстрелах ее территории Украиной – манипуляции и инсинуации. Это следствие использования Россией достаточно непригодного к использованию ракетного оружия, которое она производит наскоро, без надлежащего технического контроля. Иногда такое оружие меняет направление полета, у него перестают работать двигатели. Тогда ракеты летят на Белгород, а военные РФ вынуждены сами их сбивать. Конечно, Россия не признает, что так происходит, поэтому местному население и может казаться, что Украина может напасть на Россию", – поясняет эксперт.

По его словам, Украина имеет не только моральное, но и юридическое право отвечать на агрессию по территории России. Но это право не обсуждается из-за данных обещаний международным партнерам.

"Украина продемонстрировала международным партнерам, что мы не намерены уничтожать города и поселки в России, даже военные объекты, что не кровожадные варвары, а защитники собственной территории, и нам не нужно влиять на территории РФ. Нам не нужен "поход на Москву", который обойдется ВСУ в десятки тысяч погибших, раненых и искалеченных. Нам не нужна их территория, нам нужно вернуть свое. Лично я всегда был на стороне того, что нужно наносить удары по территории РФ. Но, несмотря на это, я с пониманием отношусь к позиции нашей власти", – сказал Коваленко.

Напомним, что россияне ранее просили отодвинуть линию фронта от границ Белгородской области. Авторы соответствующей петиции полагаю, что для этого надо захватить Харьков и другие части территории Украины.

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Поход на Белгород. Имеет ли Украина право на удар по российской территории

Российский военкор Александр Коц представил доказательства размещения военной техники оккупантов рядом с гражданскими объектами в Белгородской области. На его фото виден сгоревший бронемобиль "Тигр", танк с оторванной башней и БТР рядом с детским садиком.

В Белгородской области тем временем приступили к сооружениям бетонных противотанковых укреплений.