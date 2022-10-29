Україні не потрібен "похід на Москву", — експерт про можливу війну на території РФ

Росія використовує проти України непридатну ракетну зброю — снаряди самі змінюють напрямок польоту. Частина ракет летить на Бєлгород, а військові РФ самі їх збивають, вважає військовий експерт Олександр Коваленко.

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Україна з перших днів повномасштабного вторгнення Росії не використовує можливості, які вона має, для завдання ударів по військових об'єктах РФ. Про це заявив у коментарі Фокусу для матеріалу "Похід на Бєлгород. Чи має Україна право на удар по російській території" військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Усе, що сьогодні заявляє російська сторона про обстріли її території Україною, — маніпуляція та інсинуація. Це наслідок використання Росією досить непридатної для використання ракетної зброї, яку вона виробляє нашвидкуруч, без належного технічного контролю. Іноді така зброя змінює напрямок польоту, у неї перестають працювати двигуни. Тоді ракети летять на Бєлгород, а військові РФ змушені самі їх збивати. Звичайно, Росія не визнає, що так відбувається, тому місцевому населенню й може здаватися, що Україна може напасти на Росію", — пояснює експерт.

За його словами, Україна має не лише моральне, а й юридичне право відповідати на агресію по території Росії. Але це право не обговорюється через дані обіцянки міжнародним партнерам.

"Україна продемонструвала міжнародним партнерам, що ми не маємо наміру знищувати міста й селища в Росії, навіть військові об'єкти, що не кровожерливі варвари, а захисники власної території, і нам не потрібно впливати на території РФ. Нам не потрібен "похід на Москву", який обійдеться ЗСУ в десятки тисяч загиблих, поранених і скалічених. Нам не потрібна їхня територія, нам потрібно повернути своє. Особисто я завжди був на боці того, що потрібно завдавати ударів по території РФ. Але, незважаючи на це, я з розумінням ставлюся до позиції нашої влади", — сказав Коваленко.

Нагадаємо, що росіяни раніше просили відсунути лінію фронту від кордонів Бєлгородської області. Автори відповідної петиції вважають, що для цього треба захопити Харків та інші частини території України.

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Похід на Бєлгород. Чи має Україна право на удар по російській території

Російський воєнкор Олександр Коц надав докази розміщення військової техніки окупантів поряд із цивільними об'єктами в Бєлгородській області. На його фото видно згорілий бронемобіль "Тигр", танк із відірваною вежею та БТР поряд із дитячим садком.

У Бєлгородській області тим часом приступили до споруд бетонних протитанкових укріплень.