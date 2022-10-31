Украинская мечта или тайваньский кошмар?

Неудачи России в Украине дают определенную надежду сдержать китайскую агрессию против Тайваня, но есть основания ожидать, что защитить Тайвань будет труднее, чем Украину.

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Защитники территориального суверенитета и мирного мирового порядка Тайваня рады успехам Украины, но есть опасность, что этот успех может сделать усилия по укреплению острова неактуальными. Китай инвестирует в свои вооруженные силы и будет извлекать уроки из проблем, с которыми Россия столкнулась в Украине. Последуют ли его примеру Соединенные Штаты и другие сторонники Тайваня?

Фокус перевел новый текст Майкла Спиртаса, посвященный Тайваню и украинским урокам, которые может извлечь это островное государство.

Это не значит, что Китаю придется легко, если он решит вмешаться в дела Тайваня. Амфибийные вторжения, как известно, сложны и трудны, а Народно-освободительная армия в последнее время не участвовала в крупномасштабных операциях. Видные деятели в области обороны призывают американские вооруженные силы предпринять существенные шаги для укрепления потенциала США, Тайваня и других союзников для противодействия китайской агрессии, и администрация Байдена добилась прогресса в создании потенциала, который помешает Китаю достичь военных целей.

Текущая война в Украине предлагает широкий спектр уроков. Некоторые из них относятся к стратегии, другие – к использованию информации, логистике и тактике. Не все эти уроки помогут подготовиться к китайской агрессии на Тайване. Оборонные проблемы Тайваня значительно отличаются от украинских: это обусловлено тем, что Тайвань является маленькой островной страной, не имеющей общих границ с союзниками США. Было бы ошибкой недооценивать сложность защиты Тайваня.

Соединенные Штаты могут пойти дальше и лучше подготовиться к защите Тайваня. Как в Стратегии национальной безопасности, так и в Стратегии национальной обороны подчеркивается необходимость конкурировать с Китаем, но Министерству обороны необходимо принять долговременный подход к Китаю, подобный тому, которого оно придерживалось в отношении Советского Союза. Соединенные Штаты смогли оказать поддержку Украине, но у них не будет такой же возможности в отношении Тайваня. Вместо этого Министерство обороны и Конгресс должны планировать сейчас, в срочном порядке выделяя значительные ресурсы и организационные усилия на решение этой проблемы. Обсуждение соперничества великих держав и интегрированного сдерживания внесло путаницу в мир обороны, и обе концепции уводят фокус стратегии США от обороны. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать целый ряд инструментов национальной мощи, но для разработки концепции действий и возможностей, необходимых для отражения китайской агрессии против Тайваня, Соединенным Штатам также необходим четкий, целенаправленный и обеспеченный соответствующими ресурсами подход.

[ + – ] Текущая война в Украине предлагает широкий спектр уроков Фото: ВСУ

Помогать Тайваню как можно раньше и чаще

Многие извлекают из войны в Украине различные уроки для потенциального тайваньского конфликта. Некоторые отмечают, что Тайвань с меньшей вероятностью получит поддержку со стороны США и Европы, чем Украина. Другие уверяют, что положение Китая в международной экономике сделает его изоляцию сложнее, чем российскую, и что концентрация передового производства микрочипов на Тайване ставит под угрозу американскую и мировую экономику. Дипломатические и экономические факторы сыграют большую роль в защите Тайваня, но было бы разумно рассмотреть и военную проблему.

Поддержка обороны Тайваня может потребовать огромных инвестиций задолго до начала конфликта. Масштабы военной помощи США, обещанной Украине, довольно велики. По разным оценкам, с момента российского вторжения в Украину она составила от 17 до 25 миллиардов долларов.

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Это гораздо больше помощи в сфере безопасности, чем правительство США даже рассматривает для Тайваня. Например, Соединенные Штаты предложили продать Тайваню оружие на сумму 1,1 миллиарда долларов, а в настоящее время законопроект о полномочиях в области национальной обороны на 2023 год, предложенный Сенатом, предусматривает помощь в размере 10 миллиардов долларов в течение пяти лет. Конечно, военная помощь Украине в военное время отличается от продажи оружия Тайваню в мирное время. Отсутствие необходимости вести активные боевые действия дает Тайваню, США и другим странам больше времени для разработки и развертывания оборонительных систем.

Отчасти проблема заключается в том, что Китай может вмешаться, когда захочет, поэтому политики не знают точно, когда может разгореться конфликт. Ключевым моментом является время. Основная часть помощи США и союзников Украине была оказана после вторжения России в феврале. Многочисленные сухопутные пути снабжения через Европу позволили США и их союзникам перевозить оружие, гуманитарную и другую помощь во время конфликта.

Тайвань – это остров, и во время конфликта было бы гораздо труднее переправить туда такой же объем поставок. Китай может закрыть как морской, так и воздушный доступ к Тайваню. Соединенным Штатам и другим сторонникам Тайваня может понадобиться задействовать военные и торговые суда для оказания гуманитарной и военной помощи. Американские командиры выразили уверенность в том, что они смогут прорвать китайскую блокаду, но снабжение Тайваня по воздуху и морю во время конфликта остается сложной задачей. Было бы гораздо лучше накопить запасы на Тайване до начала конфликта, но Соединенные Штаты никогда не славились расторопностью в отсутствие кризиса.

Сейчас самое время продавать оружие, развивать и развертывать силы, а также планировать совместные действия с Тайванем и другими союзниками и партнерами. Для успешного сдерживания китайской агрессии потребуются усилия такого масштаба, какого не было со времен подготовки к сдерживанию советской агрессии в Западной Европе во времена холодной войны. Вспоминается концепция массированного возмездия, которую применил к Вооруженным силам США Эйзенхауэр, но эта инициатива сопровождалась сокращением расходов на оборону. Пока что о сокращении оборонного бюджета США говорят мало, но маловероятно, что Конгресс или американский народ сейчас проявляют большой энтузиазм к увеличению инвестиций в оборону. Вместо этого Министерству обороны придется стать гораздо эффективнее в своей деятельности, направив эту эффективность на проблему Тайваня.

Тайвань может помочь себе сам

Тайвань работает над тем, чтобы сделать себя и свое руководство более трудной мишенью для китайского вмешательства. Аналитики призывают Тайвань инвестировать в относительно простые платформы и большое количество боеприпасов, чтобы сдержать китайскую военную мощь – или, по крайней мере, добиться отсрочки, пока США и другие страны мобилизуют и развернут свои силы. Тайвань начал готовиться к этому с помощью концепции общей обороны, в которой изложена программа "превращения в крепкий орешек" и использования мобильности, камуфляжа, маскировки и обмана для повышения стоимости китайского военного вмешательства. Есть вопросы насчет жизнеспособности этой концепции, но пример Украины вдохновил Тайвань на шаги по подготовке своего населения к гражданскому сопротивлению путем организации курсов по медицинскому спасению, боевой самообороне, спасению и эвакуации.

Военный бюджет Тайваня более чем в два раза превышает украинский, что сулит островному государству хорошие перспективы. Однако у Украины было восемь лет борьбы с противником, что помогло ей создать боеспособные вооруженные силы. В отличие от них, Тайвань гораздо менее подготовлен к тем вызовам, которые может бросить Народно-освободительная армия. Есть вопросы по поводу адекватности подготовки резервных войск: по словам критиков, Тайвань не справился с переходом от призыва к профессиональной армии, что вызвало целый ряд проблем с личным составом.

Другая проблема заключается в том, что Китай может действовать по-разному. Он может начать амфибийное нападение на Тайвань и его прибрежные острова в сочетании с воздушным нападением и бомбардировками с суши, воздуха и моря. Пекин также может начать кампанию принуждения, сочетающую экономическое и дипломатическое давление с ограниченными ракетными ударами с использованием своего растущего арсенала баллистических и крылатых ракет. Кроме того, Китай может планировать блокаду или карантин Тайваня. Принуждение, карантин и нападение настолько различны, что потребуют от Тайваня и его сторонников большей подготовки, чем если бы они могли сосредоточиться на единственном варианте действий со стороны Китая.

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Война в Украине пошла по определенному и, как оказалось, довольно удачному пути. Не стоит ожидать, что Пекин будет действовать так же бездумно и неподготовленно или совершит столько же ошибок на Тайване, как Россия в Украине. Несомненно, вторжение не будет беспроблемным и для Китая, которому необходимо модернизировать свои вертолеты и другие составляющие амфибийного флота. Даже если он высадит войска на Тайване, китайским военным, возможно, придется участвовать в городских боях и противоповстанческих действиях. Но не стоит слишком утешать себя украинским сценарием, готовясь к неизвестности на Тайване.

Также неясно, какие военные уроки, извлеченные нами из Украины, будут применимы к Тайваню. России не удалось добиться превосходства в воздухе над Украиной, но российские самолеты отличаются от тех, что эксплуатируются Народно-освободительными воздушными силами, а системы ПВО Тайваня сильно отличаются от тех, что использует Украина. Нежелание российских военных делегировать полномочия поставило под угрозу их генеральский состав, но есть некоторые признаки того, что формирующиеся китайские военные концепции могут стремиться делегировать некоторые решения на более низкие уровни. Китай работает над повышением своего военного потенциала, а тайваньские и американские политики извлекут уроки из войны в Украине – но неясно, окажутся ли наши выводы правильными.

[ + – ] Военный бюджет Тайваня более чем в два раза превышает украинский, что сулит островному государству хорошие перспективы

Помимо оказания помощи Тайваню, Соединенные Штаты и другие сторонники могут принять решение о военном вмешательстве в борьбу за Тайвань, чего им не пришлось делать в Украине. С момента принятия Закона об отношениях с Тайванем в 1979 году Соединенные Штаты намеренно нечетко формулировали свои обязательства по обеспечению безопасности Тайваня, хотя относительно недавние заявления президента Байдена были истолкованы как разъяснение обязательств США по защите Тайваня.

Если Соединенные Штаты и другие страны вмешаются в конфликт вокруг Тайваня напрямую, не исключено, что Китай по примеру Путина может угрожать и даже применить ядерное оружие. Это заставляет вспомнить дебаты времен холодной войны о том, готов ли Вашингтон обменять Нью-Йорк на Париж, чтобы остановить советскую агрессию. К счастью, Соединенным Штатам никогда не приходилось идти на такой обмен.

Подумает ли Вашингтон о подобном риске для Тайваня?

До сих пор наблюдатели предполагали, что ядерные угрозы Путина на данном этапе относятся к тактическому оружию. У российских военных есть опыт планирования применения тактического ядерного оружия в конфликте. Американские оборонные аналитики и любители военных игр предполагают, что китайские военные могут угрожать применением ядерного оружия против США в случае столкновения из-за Тайваня. Несмотря на то, что Китай придерживается политики "неприменения ядерного оружия первым", есть признаки, что он может пересмотреть эту политику после того, как стал свидетелем российской авантюры на Украине. На данный момент мы не знаем, что может спровоцировать Китай на применение ядерного оружия и какие ядерные опции он может использовать.

Заключение

Количество боеприпасов, платформ и других возможностей, которые потребуются Тайваню и его партнерам для успешного сдерживания или отражения китайской военной агрессии, говорят о том, что нам необходимо действовать быстро и безотлагательно. Бюрократические проволочки и неэффективность никогда не приветствуются, но в данном случае они являются откровенными препятствиями для значимой и своевременной подготовки, которая составляет разницу между успешным сдерживанием и войной, или между победой и поражением. Это вызывает тревогу, поскольку в кризисных ситуациях гораздо легче мотивировать партнеров и правительственные ведомства, чем в мирное время.

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Конфликт в Украине показывает, как мы можем действовать во время кризиса, но на Тайване у нас, скорее всего, не будет такой возможности.

Администрация Байдена с первых дней своего правления ясно дала понять, что сдерживание китайской военной агрессии на Тайване является приоритетом, однако поддержка США Украины и другие динамичные события заставили некоторых усомниться в том, что нынешняя администрация действительно отдает приоритет Тайваню.

Некоторые оборонные аналитики и представители общественности были воодушевлены мужественной защитой Украиной своей территории и суверенитета против, казалось бы, несокрушимой российской армии, что напомнило некоторым битву между Давидом и Голиафом. Аналогичная динамика может возникнуть, если возникнет необходимость защитить Тайвань от Китая, но перспектива успеха на Тайване значительно улучшиться при заблаговременной подготовке.

Об авторе

Майкл Спиртас – заместитель директора Программы международной безопасности и оборонной политики, входящей в состав Отдела исследований национальной безопасности RAND, и старший политолог некоммерческой, непартийной корпорации RAND.