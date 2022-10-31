Українська мрія чи тайванський кошмар?

Невдачі Росії в Україні дають певну надію стримати китайську агресію проти Тайваню, але є підстави очікувати, що захистити Тайвань буде важче, ніж Україну.

Related video

Захисники територіального суверенітету та мирного світового порядку Тайваню раді успіхам України, але є небезпека, що цей успіх може зробити зусилля щодо зміцнення острова неактуальними. Китай інвестує у свої збройні сили та отримуватиме уроки з проблем, з якими Росія зіткнулася в Україні. Чи наслідуватимуть його приклад Сполучені Штати та інші прихильники Тайваню?

Фокус переклав новий текст Майкла Спіртаса, присвячений Тайваню та українським урокам, які може здобути ця острівна держава.

Це не означає, що Китаю доведеться легко, якщо він вирішить втрутитися у справи Тайваню. Амфібійні вторгнення, як відомо, складні та важкі, а Народно-визвольна армія останнім часом не брала участі у великомасштабних операціях. Видатні діячі в галузі оборони закликають американські збройні сили зробити суттєві кроки для зміцнення потенціалу США, Тайваню та інших союзників для протидії китайській агресії, і адміністрація Байдена досягла прогресу у створенні потенціалу, який завадить Китаю досягти військових цілей.

Теперішня війна України пропонує широкий спектр уроків. Деякі з них належать до стратегії, інші — до використання інформації, логістики та тактики. Не всі ці уроки допоможуть підготуватись до китайської агресії на Тайвані. Оборонні проблеми Тайваню значно відрізняються від українських: це обумовлено тим, що Тайвань є маленькою острівною країною, яка не має спільних кордонів із союзниками США. Було б помилкою недооцінювати складність захисту Тайваню.

Сполучені Штати можуть піти далі та краще підготуватися до захисту Тайваню. Як у Стратегії національної безпеки, так і в Стратегії національної оборони наголошується на необхідності конкурувати з Китаєм, але Міністерству оборони необхідно прийняти довготривалий підхід до Китаю, подібний до того, якого він дотримувався щодо Радянського Союзу. Сполучені Штати змогли надати підтримку Україні, але у них не буде такої можливості щодо Тайваню. Натомість Міністерство оборони та Конгрес мають планувати зараз, у терміновому порядку, виділяючи значні ресурси та організаційні зусилля на розв'язання цієї проблеми. Обговорення суперництва великих держав та інтегрованого стримування внесло плутанину у світ оборони, і обидві концепції забирають фокус стратегії США від оборони. Немає нічого поганого в тому, щоб використовувати цілу низку інструментів національної могутності, але для розробки концепції дій і можливостей, необхідних для відображення китайської агресії проти Тайваню, Сполучені Штати також потребують чіткого, цілеспрямованого і забезпеченого відповідними ресурсами підходу.

[ + – ] Теперішня війна в Україні пропонує широкий спектр уроків Фото: ЗСУ

Допомагати Тайваню якомога раніше і частіше

Багато хто здобуває з війни в Україні різні уроки для потенційного тайванського конфлікту. Деякі зазначають, що Тайвань із меншою ймовірністю отримає підтримку з боку США та Європи, ніж Україна. Інші запевняють, що ситуація Китаю в міжнародній економіці зробить його ізоляцію складнішою, ніж російську, і що концентрація передового виробництва мікрочіпів на Тайвані ставить під загрозу американську та світову економіку. Дипломатичні та економічні фактори відіграють велику роль у захисті Тайваню, але було б розумно розглянути воєнну проблему.

Підтримка оборони Тайваню може вимагати великих інвестицій задовго до початку конфлікту. Масштаби військової допомоги США, обіцяної Україні, досить великі. За різними оцінками, з моменту російського вторгнення в Україну вона становила від 17 до 25 мільярдів доларів.

Важливо

Як розпочинаються війни. 7 головних воєнних конфліктів сучасності

Це набагато більше допомоги у сфері безпеки, ніж уряд США навіть розглядає Тайваню. Наприклад, Сполучені Штати запропонували продати Тайваню зброю на суму 1,1 мільярда доларів, а зараз законопроєкт про повноваження в галузі національної оборони на 2023 рік, запропонований Сенатом, передбачає допомогу у розмірі 10 мільярдів доларів протягом п'яти років. Звісно, військова допомога Україні у воєнний час відрізняється від продажу зброї Тайваню у мирний час. Відсутність необхідності вести активні бойові дії дає Тайваню, США та іншим країнам більше часу для розробки та розгортання оборонних систем.

Частково проблема полягає в тому, що Китай може втрутитися, коли захоче, тому політики точно не знають, коли може розгорітися конфлікт. Ключовим моментом є час. Основну частину допомоги США та союзників Україні надали після вторгнення Росії у лютому. Численні сухопутні шляхи постачання через Європу дозволили США та їхнім союзникам перевозити зброю, гуманітарну та іншу допомогу під час конфлікту.

Тайвань — це острів, і під час конфлікту було б набагато важче переправити туди такий самий обсяг постачання. Китай може закрити як морський, так і повітряний доступ до Тайваню. Сполученим Штатам та іншим прихильникам Тайваню може знадобитися задіяти військові та торгові судна для надання гуманітарної та військової допомоги. Американські командири висловили впевненість у тому, що вони зможуть прорвати китайську блокаду, але постачання Тайваню повітрям і морем під час конфлікту залишається складним завданням. Було б набагато краще накопичити запаси на Тайвані до початку конфлікту, але Сполучені Штати ніколи не славилися швидкістю за відсутності кризи.

Зараз саме час продавати зброю, розвивати та розгортати сили, а також планувати спільні дії з Тайванем та іншими союзниками та партнерами. Для успішного стримування китайської агресії будуть потрібні зусилля такого масштабу, якого не було з часів підготовки до стримування радянської агресії в Західній Європі за часів холодної війни. Згадується концепція масової відплати, яку застосував до Збройних сил США Ейзенхауер, але ця ініціатива супроводжувалася скороченням витрат на оборону. Поки про скорочення оборонного бюджету США говорять мало, але малоймовірно, що Конгрес чи американський народ зараз виявляють величезний ентузіазм збільшення інвестицій в оборону. Натомість Міністерству оборони доведеться стати набагато ефективнішими у своїй діяльності, спрямувавши цю ефективність на проблему Тайваню.

Тайвань може допомогти собі сам

Тайвань працює над тим, щоб зробити себе та своє керівництво важчою мішенню для китайського втручання. Аналітики закликають Тайвань інвестувати у відносно прості платформи та велику кількість боєприпасів, щоб стримати китайську військову міць — або принаймні домогтися відстрочки, поки США та інші країни мобілізують та розгорнуть свої сили. Тайвань почав готуватися до цього за допомогою концепції загальної оборони, в якій викладено програму "перетворення на міцний горішок" та використання мобільності, камуфляжу, маскування та обману для підвищення вартості китайського військового втручання. Є питання щодо життєздатності цієї концепції, але приклад України надихнув Тайвань на кроки щодо підготовки свого населення до цивільного опору шляхом організації курсів з медичного порятунку, бойової самооборони, порятунку та евакуації.

Військовий бюджет Тайваню більш ніж удвічі перевищує український, що обіцяє острівній державі гарні перспективи. Однак Україна мала вісім років боротьби з противником, що допомогло їй створити боєздатні збройні сили. На відміну від них, Тайвань набагато менш підготовлений до тих викликів, які може кинути Народно-визвольна армія. Є питання щодо адекватності підготовки резервних військ: за словами критиків, Тайвань не впорався з переходом від призову до професійної армії, що викликало низку проблем з особовим складом.

Інша проблема полягає в тому, що Китай може діяти по-різному. Він може почати амфібійний напад на Тайвань та його прибережні острови у поєднанні з повітряним нападом та бомбардуваннями з суші, повітря та моря. Пекін також може розпочати кампанію примусу, що поєднує економічний та дипломатичний тиск з обмеженими ракетними ударами з використанням свого кожен раз більшого арсеналу балістичних та крилатих ракет. Крім того, Китай може планувати блокаду чи карантин Тайваню. Примус, карантин і напад настільки різні, що вимагають від Тайваню та його прихильників більшої підготовки, ніж якби вони могли зосередитися на єдиному варіанті дій Китаю.

Важливо

Дипломатія бойових вовків. Новий стиль китайських дипломатів

Війна в Україні пішла певним і, як виявилося, досить вдалим шляхом. Не варто очікувати, що Пекін діятиме так само бездумно та непідготовлено або зробить стільки ж помилок на Тайвані, як Росія в Україні. Безперечно, вторгнення не буде безпроблемним і для Китаю, якому необхідно модернізувати свої гелікоптери та інші складові амфібійного флоту. Навіть якщо він висадить війська на Тайвані, китайським військовим, можливо, доведеться брати участь у міських боях та протиповстанських діях. Але не варто надто втішати себе українським сценарієм, готуючись до невідомості на Тайвані.

Також неясно, які військові уроки, які ми здобули з України, будуть застосовні до Тайваню. Росії не вдалося досягти переваги в повітрі над Україною, але російські літаки відрізняються від тих, що експлуатуються Народно-визвольними повітряними силами, а системи ППО Тайваню сильно відрізняються від тих, що використовує Україна. Небажання російських військових делегувати повноваження поставило під загрозу їхній генеральський склад, але є деякі ознаки того, що китайські військові концепції, що формуються, можуть прагнути делегувати деякі рішення на нижчі рівні. Китай працює над підвищенням свого військового потенціалу, а тайванські та американські політики матимуть уроки з війни в Україні — але неясно, чи виявляться наші висновки правильними.

[ + – ] Військовий бюджет Тайваню більш ніж удвічі перевищує український, що обіцяє острівній державі гарні перспективи

Окрім надання допомоги Тайваню, Сполучені Штати та інші прихильники можуть ухвалити рішення про військове втручання у боротьбу за Тайвань, чого їм не довелося робити в Україні. З моменту прийняття Закону про відносини з Тайванем у 1979 році Сполучені Штати навмисно нечітко формулювали свої зобов'язання щодо безпеки Тайваню, хоча щодо недавніх заяв президента Байдена було витлумачено як роз'яснення зобов'язань США щодо захисту Тайваню.

Якщо Сполучені Штати та інші країни втрутяться у конфлікт навколо Тайваню безпосередньо, цілком ймовірно, що Китай за прикладом Путіна може погрожувати і навіть застосувати ядерну зброю. Це змушує згадати дебати часів холодної війни про те, чи Вашингтон готовий обміняти Нью-Йорк на Париж, щоб зупинити радянську агресію. На щастя, Сполученим Штатам ніколи не доводилося йти на такий обмін.

Чи подумає Вашингтон про такий ризик для Тайваню?

Досі спостерігачі припускали, що ядерні погрози Путіна на цьому етапі належать до тактичної зброї. Російські військові мають досвід планування застосування тактичної ядерної зброї в конфлікті. Американські оборонні аналітики та любителі воєнних ігор припускають, що китайські військові можуть погрожувати застосуванням ядерної зброї проти США у разі зіткнення через Тайвань. Попри те, що Китай дотримується політики "незастосування ядерної зброї першим", є ознаки, що він може переглянути цю політику після того, як став свідком російської авантюри в Україні. Зараз ми не знаємо, що може спровокувати Китай застосування ядерної зброї і які ядерні опції він може використовувати.

Висновок

Кількість боєприпасів, платформ та інших можливостей, які будуть потрібні Тайваню та його партнерам для успішного стримування або відображення китайської військової агресії, говорять про те, що нам необхідно діяти швидко та невідкладно. Бюрократичні зволікання та неефективність ніколи не вітаються, але в цьому випадку вони є відвертими перешкодами для значущої та своєчасної підготовки, яка становить різницю між успішним стримуванням та війною, або між перемогою та поразкою. Це викликає тривогу, оскільки в кризових ситуаціях набагато легше мотивувати партнерів та урядові відомства, ніж у мирний час.

Важливо

Жив був міністр оборони, або Як організовувати варгейми і чим вони корисні для реальної війни

Конфлікт в Україні показує, як ми можемо діяти під час кризи, але на Тайвані ми, найімовірніше, не матимемо такої можливості.

Адміністрація Байдена з перших днів свого правління ясно дала зрозуміти, що стримування китайської військової агресії на Тайвані є пріоритетом, проте підтримка США України та інші динамічні події змусили декого засумніватися в тому, що нинішня адміністрація справді віддає пріоритет Тайваню.

Деякі оборонні аналітики та представники громадськості надихнулися мужнім захистом Україною своєї території та суверенітету проти, здавалося б, незламної російської армії, що нагадало деяким битву між Давидом та Голіафом. Аналогічна динаміка може виникнути, якщо виникне потреба захистити Тайвань від Китаю, але перспектива успіху на Тайвані значно покращиться при завчасній підготовці.

Про автора

Майкл Спіртас — заступник директора Програми міжнародної безпеки та оборонної політики, що входить до складу Відділу досліджень національної безпеки RAND, та старший політолог некомерційної, непартійної корпорації RAND.