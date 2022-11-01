"Оружие не должно попасть к россиянам": военные США уже действуют на территории Украины, — AP

Журналисты пишут, что военные США проводят инспекции того, как Украина отчитывается за полученную военную помощь. Правда, неизвестно, как близко американцы подходят к линии фронта.

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Небольшое количество вооруженных сил США на территории Украины недавно начало проводить выездные инспекции, чтобы убедиться, что украинские войска должным образом отчитываются за поставляемое Западом оружие. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

Сообщается, что источник не сказал, где именно проходят инспекции или как близко к фронту подбираются американские войска. Чиновник, говоривший с журналистами, сказал, что персонал США не может проводить инспекции "вблизи линии фронта", но сказал, что они направляются туда, где безопасно.

Источник также заявил, что было проведено несколько инспекций Проверки проводятся группой Управления по сотрудничеству в области обороны США и военными атташе. До сих пор украинские официальные лица были прозрачны в отношении распределения оружия и поддерживают проверки.

Журналисты пишут, что эти усилия являются частью более широкой кампании, объявленной на прошлой неделе Госдепартаментом, направленной на то, чтобы оружие, предоставленное Украине, не попало в руки российских войск, их марионеток.

В материале сказано, что официальные лица США сталкиваются с постоянными вопросами со стороны некоторых членов Конгресса о том, как администрация отчитывается за оружие на миллиарды долларов, которое было отправлено в Украину за последний год. Но администрация не хотела подробно рассказывать о своей работе в этой области.

Издание пишет, что план Госдепартамента включает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные инициативы по усилению надзора США и Украины за передаваемым оружием, особенно более совершенными ракетными системами и средствами ПВО.

Ранее Фокус сообщал, что Россия отчаянно ищет союзников на Ближнем Востоке. Издание пишет, что Путин гордится своими политическими играми на Ближнем Востоке. Однако у его связей с Ираном есть и свои "подводные камни".

Еще напомним, что из-за серьезных потерь живой силы в Украине Россия выводит своих наемников из Мали. Россия теряет свои политические позиции в мире. Несмотря на это, как сообщается, в Кремле приняли решение перенаправить часть своего международного контингента в Украину.

Также сообщалось, что Путин рассказал о необходимых условиях для переговоров с Украиной. Глава страны-агрессора заявил, что у Москвы якобы есть "добрая воля", которая всем известна. Он собирается ждать, пока созреют условия для переговоров с Киевом.