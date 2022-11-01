"Зброя не повинна потрапити до росіян": військові США вже діють на території України, — AP

Журналісти пишуть, що військові США проводять інспекції того, як Україна звітує за отриману військову допомогу. Щоправда, невідомо, наскільки близько американці підходять до лінії фронту.

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Невелика кількість збройних сил США на території України нещодавно почала проводити виїзні інспекції, щоб переконатися, що українські війська належним чином звітують за зброю, що поставляється Заходом. Про це пише Associated Press з посиланням на свої джерела у Пентагоні.

Повідомляється, що джерело не сказало, де саме проходять інспекції чи як близько до фронту підбираються американські війська. Чиновник, який говорив із журналістами, сказав, що персонал США не може проводити інспекції "поблизу лінії фронту", але сказав, що вони прямують туди, де безпечно.

Джерело також заявило, що було проведено кілька інспекцій. Перевірки проводяться групою Управління зі співробітництва в галузі оборони США та військовими аташе. Досі українські офіційні особи були прозорі щодо розподілу зброї та підтримують перевірки.

Журналісти пишуть, що ці зусилля є частиною ширшої кампанії, оголошеної минулого тижня Держдепартаментом, спрямованої на те, щоб зброя, надана Україні, не потрапила до рук російських військ, їх маріонеток.

У матеріалі сказано, що офіційні особи США стикаються з постійними питаннями з боку деяких членів Конгресу про те, як адміністрація звітує за зброю на мільярди доларів, яку відправили в Україну за останній рік. Але адміністрація не хотіла докладно розповідати про свою роботу у цій галузі.

Видання пише, що план Держдепартаменту включає короткострокові, середньострокові і довгострокові ініціативи щодо посилення нагляду США та України за зброєю, що передається, особливо досконалішими ракетними системами та засобами ППО.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія відчайдушно шукає союзників на Близькому Сході. Путін пишається своїми політичними іграми на Близькому Сході. Однак у його зв'язків з Іраном є і своє "підводне каміння".

Ще нагадаємо, що через серйозні втрати живої сили в Україні Росія виводить своїх найманців з Малі. Росія втрачає свої політичні позиції у світі. Попри це, як повідомляється, у Кремлі ухвалили рішення перенаправити частину свого міжнародного контингенту до України.

Також повідомлялося, що Путін розповів про необхідні умови для переговорів з Україною. Глава держави-агресора заявив, що у Москви нібито є "добра воля", яка всім відома. Він збирається чекати, доки дозріють умови для переговорів із Києвом.