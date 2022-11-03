Позор для России: война в Украине станет причиной разрушения РФ, — Залужный

Украинский главнокомандующий отметил, что ВКС России потеряли в войне с Украиной 278 самолетов — это вдвое больше, чем потери СССР в афганской войне за 10 лет.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал потери ВС РФ в авиации за период российско-украинской войны. По словам генерала, Россия потеряла 278 самолетов — это уже на порядок больше, чем СССР потеряла авиации в Афганистане.

По словам главнокомандующего, советская армия в афганской войне 118 самолетов за 10 лет ведения боевых действий. Сейчас же, только за полных 8 месяцев войны ВКС России потеряли 278 самолетов. Залужный считает, что такие потери — позор для российской армии.

"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов России, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане — 278 самолетов России в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане", — пишет Залужный.

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Генерал подчеркнул, что в целом эта война станет причиной распада Российской Федерации.

"Эта война является таким же позором для России и станет причиной ее разрушения!" — убежден генерал.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал главные задачи, которые сейчас решают украинские вооруженные силы. В беседе с американским коллегой генералом Марком Милли Залужный отметил, что ВСУ пытаются не допустить захвата врагом новых участков, обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры и продолжить формирование и поддержку будущих боевых действий. Приоритетной задачей является освобождение оккупированных территорий.

По данным Оперативного командования "Юг" ВСУ за минувшие сутки уничтожили 4 склада с боеприпасами и 6 цистерн с горюче-смазочными материалами в Николаевской и Херсонской областях. Кроме того, противник потерял 2 танка, 1 РСЗО "Град", 9 единиц военной техники, а также 8 солдат личного состава.