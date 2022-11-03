Ганьба для Росії: війна в Україні стане причиною руйнування РФ, — Залужний

Український головнокомандувач зазначив, що ВКС Росії втратили у війні з Україною 278 літаків — це вдвічі більше, ніж втрати СРСР в афганській війні за 10 років.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував втрати ЗС РФ в авіації за період російсько-української війни. За словами генерала, Росія втратила 278 літаків — це вже значно більше, ніж СРСР втратила авіації в Афганістані.

За словами головнокомандувача, радянська армія в афганській війні втратила 118 літаків за 10 років ведення бойових дій. Зараз, тільки за повні 8 місяців війни ВКС Росії втратили 278 літаків. Залужний вважає, що такі втрати є ганьбою для російської армії.

"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено вдвічі більше літаків Росії, ніж втрачено Радянським союзом за 10 років війни в Афганістані — 278 літаків Росії в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані", — пише Залужний.

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Генерал наголосив, що загалом ця війна стане причиною розпаду Російської Федерації.

"Ця війна є такою ж ганьбою для Росії і стане причиною її руйнування!" — переконаний генерал.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав головні завдання, які зараз вирішують українські збройні сили. У розмові з американським колегою генералом Марком Міллі Залужний зазначив, що ЗСУ намагаються не допустити захоплення ворогом нових ділянок, забезпечити прикриття об'єктів критичної інфраструктури та продовжити формування і підтримку майбутніх бойових дій. Пріоритетним завданням є визволення окупованих територій.

За даними Оперативного командування "Південь" ЗСУ за минулу добу знищили 4 склади з боєприпасами та 6 цистерн із паливно-мастильними матеріалами у Миколаївській і Херсонській областях. Крім того, противник втратив 2 танки, 1 РСЗВ "Град", 9 одиниць військової техніки, а також 8 солдат особового складу.