"Нужны зенитные системы": Украина получила из Италии тяжелую артиллерию и САУ, — Верещук

По словам вице-премьера, ВСУ нуждаются в системах ПВО, чтобы противостоять атакам российских террористов на украинские города.

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 6 ноября в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera рассказала, что Италия поставила для ВСУ различные типы вооружения, в том числе тяжелую артиллерию и самоходные артиллерийские установки, а также ракетные комплексы и бронетранспортеры.

Журналисты отметили, что правительство Италии одобрило шестой пакет военной помощи Украине и спросили у вице-премьера, какое вооружение необходимо поставить в срочном порядке.

"Из Италии мы уже получили тяжелую артиллерию дальнего действия, самоходные пушки, гусеничные машины М113, ракетные комплексы, патроны различных калибров", — сказала Верещук.

По ее словам, в последнее время украинские города подвергаются бомбардировкам со стороны российских террористов, поэтому прежде всего ВСУ нуждаются в системах ПВО.

"Сейчас нам особенно нужны зенитные системы, чтобы спасти города от бомбардировок российских террористов, которые ставят на колени гражданскую инфраструктуру", — подчеркнула вице-премьер.

Кроме того Верещук отметила, поставки вооружения жизненно необходимы не только для Украины. По мнению политика, если военная поддержка Украины прекратится, то это поставит под угрозу весь западный мир.

"Я надеюсь, что сторонники пацифизма не перестанут поддерживать Украину и не ослабят санкции против Москвы. Если Европа откажется от поддержки моей страны, весь западный мир окажется под угрозой" — добавила Верещук.

Ранее сообщалось, что Италия временно заморозила отправку очередной военной помощи Украине, однако операции по поставкам вооружений из Италии не прекратятся. Это связано с тем, что новый пакет военной помощи Украине необходимо было согласовать с НАТО, и окончательно определить, какие системы необходимо предоставить в первую очередь.

22 октября Джорджа Мелони приняла присягу и официально заняла пост премьер-министра Италии. Она возглавляет партию "Братья Италии", которая победила на парламентских выборах в прошлом сентябре.

Эта политическая сила поддерживают НАТО и Украину, однако по мнению некоторых политологов, новое итальянское правительство способно пойти на множество компромиссов с Россией.