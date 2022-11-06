"Потрібні зенітні системи": Україна отримала з Італії важку артилерію та САУ, — Верещук

За словами віцепрем'єрки, ЗСУ потребують систем ППО, щоб протистояти атакам російських терористів на українські міста.

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Міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 6 листопада в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera розповіла, що Італія поставила для ЗСУ різні типи озброєння, зокрема важку артилерію та самохідні артилерійські установки, а також ракетні комплекси та бронетранспорт.

Журналісти зазначили, що уряд Італії схвалив шостий пакет військової допомоги Україні та запитали у віцепрем'єрки, яке озброєння необхідно поставити терміново.

"З Італії ми вже отримали важку артилерію дальньої дії, самохідні гармати, гусеничні машини М113, ракетні комплекси, набої різних калібрів", — сказала Верещук.

За її словами, останнім часом українські міста зазнають бомбардувань з боку російських терористів, тому насамперед ЗСУ потребують систем ППО.

"Зараз нам особливо потрібні зенітні системи, щоб урятувати міста від бомбардувань російських терористів, які ставлять навколішки цивільну інфраструктуру", — наголосила віцепрем'єрка.

Крім того Верещук зазначила, що постачання озброєння життєво необхідні не лише для України. На думку політикині, якщо військова підтримка України припиниться, це поставить під загрозу весь західний світ.

"Я сподіваюся, що прихильники пацифізму не перестануть підтримувати Україну і не послаблять санкції проти Москви. Якщо Європа відмовиться від підтримки моєї країни, весь західний світ опиниться під загрозою", — додала Верещук.

Раніше повідомлялося, що Італія тимчасово заморозила відправлення чергової військової допомоги Україні, проте операції з постачання озброєнь з Італії не припиняться. Це пов'язано з тим, що новий пакет військової допомоги Україні необхідно було узгодити з НАТО й остаточно визначити, які системи необхідно надати насамперед.

22 жовтня Джорджа Мелоні прийняла присягу і офіційно зайняла пост прем'єр-міністра Італії. Вона очолює партію "Брати Італії", яка перемогла на парламентських виборах минулого вересня.

Ця політична сила підтримує НАТО та Україну, проте на думку деяких політологів, новий італійський уряд здатний піти на безліч компромісів із Росією.